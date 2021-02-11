Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 11 лютого

Сьогодні, 07:09

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 11 лютого.

  • Цифра дня – 9
  • Колір дня – білий
  • Число удачі – 9

В основі дня вітається спокій і витримка. Серед головних плюсів дня – логіка, аналіз деталей. При цьому мінуси дня несуть апатію і тугу.

День також підходить для розумової роботи та самоосвіти.

Краса і здоров'я: корисні прогулянки на свіжому повітрі, йога та медитації. Але будуть також уразливі нирки і печінка.

А ще саме час задуматися про сюрприз до Дня закоханих. Спеціально до свята 14 лютого ми зібрали 14 ідей, як провести День святого Валентина незвично і цікаво.

Читайте також:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога Гороскоп на тиждень 7-13 лютого: всі знаки зодіаку
нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Панеттьери изменила имидж и стала настоящей красоткой
Панеттьери изменила имидж и стала настоящей красоткой

Популярні статті

Вчора, 18:08Смачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

Вчора, 13:40Смачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

Вчора, 05:41Психо

Гороскоп на сьогодні 10 лютого: Водолія потрібно продумувати кожен крок, а Рибам – бути акуратнішими з грошима

9 лютогоЗірково

Мішина показала себе з Еллертом в ліжку: фото

9 лютогоСмачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

9 лютогоЗірково

Григорія Чапкіса терміново госпіталізували. Хореографу важко дихати і ходити

9 лютогоЗірково

Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу

9 лютогоЗірково

Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

9 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Овнам потрібно бути більш активними, а Тельці отримають шанс стати багатшими

8 лютогоСмачно

Як правильно варити булгур на плиті

8 лютогоЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

8 лютогоЗірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

8 лютогоЗірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

8 лютогоЗірково

Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

8 лютогоЗірково

Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка назвала її "плакальницею на похороні"

8 лютогоФаново

Мати втратила дар мови, коли її син привів з лісу "друга" (фото)

Новини партнерів

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти