Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 10 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 10 червня.
- Цифра дня – 12
- Колір дня – жовтий
- Число удачі – 3
У головних плюсах дня споглядання і умиротворення. При цьому мінуси дня несуть сумніви, нестійкість і нервозність. В основі дня підведення підсумків і завершення справ.
Краса і здоров'я: корисно буде розвантажувальне харчування, особливо овочі і фрукти жовтого кольору. Добре буде налагодити режим сну. І постарайтеся перейти до легкої для травлення їжі.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, добре роздати борги і виконати старі обіцянки.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І тривати все це до жовтня!
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