Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 10 грудня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 10 грудня.

Цифра дня – 9

Колір дня – білий

Число удачі – 9

У головних плюсах дня – логіка, мислення та точність. При цьому мінуси дня несуть категоричність та жорсткість. В основі дня – сила слова та контроль мови. У питаннях краси та фітнесу – процедури по тілу, масаж.

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Щодо здоров'я – щитовидна залоза та нирки. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, приділіть увагу благодійності та меценатству. Добре купувати подарунки, пов'язані з доглядом по тілу та особі, такі як парфум та креми.

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