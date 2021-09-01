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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 1 вересня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
1 вересня, 13:05
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 1 вересня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 1 вересня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 31 серпня.

  • Цифра дня – 15
  • Колір дня – синій
  • Число удачі – 6
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У головних плюсах дня самостійність, натхнення і працьовитість. При цьому мінуси дня несуть категоричність і наклеп. Уникайте порожніх розмов. В основі дня гнучкість, мислення і раціоналізм.

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У питаннях краси і фітнесу вітаються ароматерапія і прийняття трав'яних ванн. У випадку охорони здоров'я бережіть легкі і органи дихання.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, покупки багатьох можуть порадувати. Зустрічі і обговорення проектів також добре проводити в цей день.

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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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