Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 1 вересня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 1 вересня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 31 серпня.

Цифра дня – 15

– 15 Колір дня – синій

– синій Число удачі – 6

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У головних плюсах дня самостійність, натхнення і працьовитість. При цьому мінуси дня несуть категоричність і наклеп. Уникайте порожніх розмов. В основі дня гнучкість, мислення і раціоналізм.

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У питаннях краси і фітнесу вітаються ароматерапія і прийняття трав'яних ванн. У випадку охорони здоров'я бережіть легкі і органи дихання.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, покупки багатьох можуть порадувати. Зустрічі і обговорення проектів також добре проводити в цей день.

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