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Зневіра, апатія, пригніченість: як боротися, якщо вже зовсім немає сил

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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20 квітня, 18:42
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Що робити, якщо опускаються руки та накриває хвиля розчарування? Розповідаємо про техніку самодопомоги, яка покращить ментальне здоров'я в умовах війни
П'ять порад, як допомогти самому собі та покращити своє ментальне здоров'я
П'ять порад, як допомогти самому собі та покращити своє ментальне здоров'я / Фото: Pinterest, instagram.com/zelenskiy_official, Колаж: Сьогодні

Психологи радять, як читати новини, щоб не впасти у депресію. Але що робити, якщо через війну ми пережили такий емоційний сплеск, який багато хто не відчує і за все життя. Сильний стрес кинув мільйони українців у стан апатії та зневіри. Як впоратися та вийти з цього стану – читайте далі.

Прийміть реальність

Так, в Україні війна. Вона принесла найстрашніше, що неможливо було навіть уявити. Наше життя ніколи не буде колишнім. Відчувати страх – це нормально! Якщо вам стає спокійніше, боріться з ним.

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Вода – джерело життя

Не забувайте пити багато води. Вона надасть сили. Умивання та душ, якщо є можливість – ті прості речі, які додадуть бадьорості.

Піт та сльози

Намагайтеся багато рухатися, присідати, якщо умови дозволяють почніть бігати. Фізичні навантаження покращать здоров'я і упорядкують думки.

Якщо хочете плакати – плачте. Це не соромно! Сльози – це прості людські емоції, це нормально, навіть якщо ви ніколи не плачете.

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Ведіть щоденник

Пишіть усе, що думаєте. Про свої думки, емоції, фізичний стан, про те, що бачите навколо. Писати – дуже допомагає, структурує думки та заспокоює.

Вивчіть техніки дихання

Пам'ятайте, після пережитих жахів панічні атаки стануть нашою повсякденністю. Щоб допомогти оточуючим, потрібно знати кілька простих технік. Наприклад, робіть вдих на 2 такти, а видих на 4 або 6. Тобто затримуйте дихання. Дітям можна давати скоромовки, щоб вони говорили їх на видиху.

Читайте про те, як почати жити, якщо опустилися руки на сайті Vogue.ua.

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Вам буде цікаво дізнатися, чому нам здається, що минув рік із початку війни.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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