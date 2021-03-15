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SHE Congress-2021: українські підприємниці розкажуть, як масштабувати бізнес

Сьогодні, 16:33

Українські підприємниці поділяться своїм досвідом

24 березня на SHE Congress 2021 українські бізнесвумен, СЕО та лідерки у своїх сферах розкажуть про власні успішні стратегії: як підприємницям вирости з МСБ у великий бізнес, про точки зростання особистого потенціалу та інструменти досягнення успіхів у кар'єрі.

"Статистика останніх десяти років в Україні та світі засвідчує, що жінки частіше обирають відкривати бізнес у форматі ФОП, ніж ТОВ або ПП. За даними YouControl, у списку кінцевих бенефіціарів власників 330 найбільших компаній за виручкою 2019 року лише в 11 компаніях єдиним бенефіціарним власником є ​​жінка. Причин цього багато, зокрема й те, що жінки досі не звикли мислити масштабно на старті, розробляти далекосяжні стратегії та рік за роком будувати з невеликого бізнесу глобальну компанію. Це не означає, що кожна підприємниця має виходити на експорт і думати, як увійти до трійки лідерів свого ринку. Ми хочемо показати, що кожна бізнесменка може це зробити. А як це зробити та які перевірені інструменти використати, говоритимемо на SHE Congress 24 березня", — поділилася головний редактор дайджесту сучасної ділової жінки WoMo і продюсер SHE Congress Вікторія Покатіс.

Серед спікерів:

  • співзасновниця і головна виконавча директорка BetterMe Вікторія Репа;
  • засновниця та СЕО Indposhiv Bespoke House Катерина Возіанова;
  • CEO Kacho Group, співзасновниця бренда Kachorovska Аліна Качоровська;
  • СЕО Moneyveo Альона Андронікова;
  • голова правління "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" Галина Воробйова;
  • директор з комунікацій, КСВ та залученості UKRSIBBANK BNP Paribas Group Яніна Ольховська;
  • старший Національний Лідер, б'юті-експерт Mary Kay Ukraine Олена Крівченкова;
  • та ще 15 успішних українських бізнеследі.

Фото: пресслужба

Головна тема SHE Congress 2021: "Break the rules: як підприємницям побудувати глобальний бізнес, зруйнувати стереотипи та обмежувальні переконання, аби зробити крок до масштабного бізнесу чи реалізуватися у кар'єрі".

Ви дізнаєтеся:

  • Які упередження заважають жінкам розвинути підприємництво у великий бізнес та як їх обійти.
  • Якими компетенціями має володіти лідерка, аби управляти мультикультурним колективом.
  • Правила ділових жінок.
  • М'яка сила, залізна воля: як жінкам досягати великих результатів у бізнесі.
  • Управління та лідерство: дві грані однієї реальності.
  • Як жінки і чоловіки дивляться на інвестиції.

Організатори конгресу — бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та дайджест сучасної ділової жінки WoMo — пропонують два формати участі: OFFLINE FULL та ONLINE FREE.

Обираючи формат ONLINE FREE, усі охочі матимуть безкоштовний доступ до виступів спікерок протягом усього дня конференції, адже головна стратегія WoMo — допомагати жінкам розвивати бізнес, надихати мислити масштабно і реалізовувати свій найбільший потенціал.

Учасниці формату OFFLINE FULL зустрінуться у розкішному залі Гольф Центру Київ і отримають всі можливості SHE Congress 2021: спілкування зі спікерками, нетворкінг з лідерками, подарунки від партнерів, відеозапис івенту, участь у Церемонії нагородження "Жіноче лідерство".

Зареєструватися: https://she.womo.ua

Долучайтеся до SHE Congress 2021, аби дізнатися, як сучасні жінки успішно будують бізнес і кар'єру за своїми правилами і при цьому залишаються жінками.

В 2021 році SHE Congress 2021 відбудеться за підтримки генерального партнера процессинговой компанії LeoGaming і партнерів UKRSIBBANK BNP Paribas Group та компанії Mary Kay.

Раніше ми розповідали, як побудувати бізнес в Instagram.

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