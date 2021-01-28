Вдалий 2021-й: 5 простих справ, які варто зробити вже зараз

Не бійтеся мріяти, адже для тих, хто мріє, немає нічого неможливого!

2020 рік був дуже цікавим, але непростим. Щоб забути про всі проблеми минулого і провести 2021 рік на хвилі приємних вражень і великих планів, варто вже в січні зробити п'ять простих справ, які додадуть впевненості у щасливому майбутньому.

1. Складіть список хороших подій минулого року

Вам може здаватися, що минулий рік пройшов жахливо і ви не встигли зробити нічого із запланованого. Це не дивно, адже людям властиво більше уваги звертати на негатив, ніж на позитив.

Щоб не впасти у відчай, виконайте просту вправу: складіть список хороших подій, які відбулися з вами в 2020 році. Перегляньте фото на телефоні, перечитайте замітки, листування – і ви здивуєтеся, скільки всього корисного і приємного вдалося зробити.

2. Позбавтеся речей, якими не користувалися в 2020 році

Ревізія старого одягу, меблів, аксесуарів і гаджетів допоможе звільнити життєвий простір. Тому подумайте, до чого ви не торкалися протягом останнього року і які речі не викликають позитивних емоцій. Зберіть їх, подаруйте, продайте або віддайте на благодійність. В результаті ви наведете порядок у себе вдома, та ще й користь комусь принесете.

3. Подбайте про здоров'я легенів

Уникайте куріння – це знизить ризик захворювання дихальних шляхів, зокрема раку легень. Притому небезпечно для здоров'я людини, як активне куріння, так і пасивне.

Дізнайтеся більше про цю недугу, її можливих симптомів, лікування і групи ризику на сайті Року обізнаності про рак легень*. Не забувайте дотримуватися здорового способу життя і регулярно відвідувати лікаря, навіть якщо у вас немає скарг на здоров'я.

4. Зміцніть стосунки з дорогими вам людьми

У 2020 році у багатьох з нас було більше сварок, образ і негативних емоцій, які руйнують стосунки і виснажують психіку. Давайте залишимо всі негаразди в старому році і будемо насолоджуватися приємним спілкуванням. Зробіть перший крок до примирення з тими, з ким сварилися або не могли знайти спільну мову. Спробуйте і побачите, як щира розмова зніме внутрішнє напруження і дорогі люди стануть трохи щасливішими.

5. Зробіть те, на що не наважувалися в 2020 році

Купуйте те, про що давно мріяли, навіть якщо ця річ не має ніякої практичної цінності. Порадуйте себе чимось, що раніше здавалося занадто дорогим або недоречним. Знайдіть час для хобі, яке давно вас цікавить, зважтеся на відчайдушний вчинок, про який захочеться розповісти всьому світу, і більше займайтеся тим, що дійсно любите. Не відкладайте на наступний тиждень або місяць, будьте сміливими прямо зараз, щоб новорічні дива траплялися всі 365 днів.

Зберігайте цей список новорічних справ, не забувайте виконувати кожен пункт і побачите, як життя зміниться на краще. І головне – не бійтеся мріяти, адже для тих, хто мріє, немає нічого неможливого!

* Рік обізнаності про рак легень – це інформаційний проєкт, мета якого підвищити рівень знань українців про рак легень, його профілактику та лікування.

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