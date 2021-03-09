Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вчені знайшли ефективний спосіб впоратися із самотністю

Сьогодні, 18:01

Одиноким людям часто не вистачає сенсу в житті

Щоденні ритуали допомагають людям впоратися із самотністю. Це з'ясували вчені Каліфорнійського і Східно-Китайського педагогічного університетів, опублікувавши своє дослідження в SAGE Journals. А щоб підбадьорити себе або своїх близьких, можна просто підібрати їм щось цікаве з нашого календаря подарунків на березень.

Вчені говорять, що одиноким людям часто не вистачає сенсу в своєму житті. А їх дослідження показує, що ритуальна поведінка, тобто те, що людина робить день у день, може зменшити відчуття самотності за рахунок збільшення сенсу життя.

Читайте також:
Як боротися з негативом в найбільш депресивний місяць року

Дослідники говорять, що це має бути щось легке, наприклад: заварювання кави з корицею на сніданок, обід з улюбленої тарілки або прогулянка вечорами з собакою. Вчені відзначають, що складні ритуали, які людина буде змушує себе робити щодня, не допоможуть в боротьбі з самотністю.

До слова, найвідчутніший сенс життя у багатьох, не тільки одиноких, людей з'являється в очікуванні Нового року. Це свято дає людям можливість відчути себе частиною спільноти з іншими людьми.

Створюючи і здійснюючи свої маленькі і щоденні ритуали, люди можуть позбутися відчуття самотності та знайти сенс життя, запевняють вчені.

Історія самотнього життя Катрін Деньов – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, як легко пережити весняну депресію: життєві історії та поради психолога.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Хто щасливіший - самотні люди або ті, хто в парі: несподіваний висновок вчених Як розвинути сексуальність і отримувати кращі оргазми Як легко пережити весняну депресію: життєві історії та поради психолога Як полюбити себе і своє тіло: шість перевірених способів
психологія самотність
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Дочь Заворотнюк рассказала, как перепугала всемирную знаменитость
Дочь Заворотнюк рассказала, как перепугала всемирную знаменитость
Дочь Заворотнюк рассказала, как перепугала всемирную знаменитость
Дочь Заворотнюк рассказала, как перепугала всемирную знаменитость
Дочь Заворотнюк рассказала, как перепугала всемирную знаменитость
Дочь Заворотнюк рассказала, как перепугала всемирную знаменитость
Дочь Заворотнюк рассказала, как перепугала всемирную знаменитость
Дочь Заворотнюк рассказала, как перепугала всемирную знаменитость

Популярні статті

Сьогодні, 18:06Смачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 9 березня: на Рака чекають несподіванки, а Леви будуть сповнені енергії

Вчора, 16:30Зірково

"А була така любов": Кіркорова розкритикували за те, що він не привітав Пугачову з 8 Березня

Вчора, 15:04Смачно

Масляна-2021: ТОП-5 рецептів несолодких начинок для млинців

Вчора, 12:15Фаново

Привітання з Масляною-2021: найкращі листівки, вірші і короткі смс

Вчора, 12:12Зірково

Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

Вчора, 10:51Смачно

Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята

Вчора, 10:25Events

З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

Вчора, 05:30Психо

Прикольний гороскоп на сьогодні 8 Березня для жінок: у Близнят все двоїться, але Стрільці не промахнуться

7 березняФаново

Масляна-2021: привітання та листівки

7 березняФаново

Вірші на 8 Березня: короткі й оригінальні смс

7 березняEvents

Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень

7 березняEvents

Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки

7 березняEvents

Привітання з 8 Березня мамі в прозі і віршах

6 березняЗірково

Троянда на шоу "Маска" виявилася відомою співачкою (відео)

6 березняЗірково

На шоу "Маска" розкрили Махаона, який всіх довів до сказу

Новини партнерів

Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти