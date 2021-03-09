Вчені знайшли ефективний спосіб впоратися із самотністю

Одиноким людям часто не вистачає сенсу в житті

Щоденні ритуали допомагають людям впоратися із самотністю. Це з'ясували вчені Каліфорнійського і Східно-Китайського педагогічного університетів, опублікувавши своє дослідження в SAGE Journals. А щоб підбадьорити себе або своїх близьких, можна просто підібрати їм щось цікаве з нашого календаря подарунків на березень.

Вчені говорять, що одиноким людям часто не вистачає сенсу в своєму житті. А їх дослідження показує, що ритуальна поведінка, тобто те, що людина робить день у день, може зменшити відчуття самотності за рахунок збільшення сенсу життя.

Читайте також: Як боротися з негативом в найбільш депресивний місяць року

Дослідники говорять, що це має бути щось легке, наприклад: заварювання кави з корицею на сніданок, обід з улюбленої тарілки або прогулянка вечорами з собакою. Вчені відзначають, що складні ритуали, які людина буде змушує себе робити щодня, не допоможуть в боротьбі з самотністю.

До слова, найвідчутніший сенс життя у багатьох, не тільки одиноких, людей з'являється в очікуванні Нового року. Це свято дає людям можливість відчути себе частиною спільноти з іншими людьми.

Створюючи і здійснюючи свої маленькі і щоденні ритуали, люди можуть позбутися відчуття самотності та знайти сенс життя, запевняють вчені.

Історія самотнього життя Катрін Деньов – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, як легко пережити весняну депресію: життєві історії та поради психолога.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися