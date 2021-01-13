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У киянки вкрали 54 тисячі гривень. Як не стати жертвою інтернет-шахраїв?

Сьогодні, 12:57

Як діють шахраї і чи можливо повернути вкрадені гроші

Киянка Дарина Нефедова хотіла продати черевики на відомому сайті, а натомість втратила 54 тисячі гривень. Дівчина стала жертвою інтернет-шахраїв. Як це сталося і чи є можливість повернути гроші – далі в матеріалі.

Сюжет Ірини Камінської та Дмитра Данченко
Відео: Сьогодні

Як шахраї провернули справу?

Киянка Дарина Нефедова вперше вирішила продати взуття на спеціальній інтернет-платформі. Тільки виставила оголошення, як їй написала жінка і назвалася Ольгою. Приємна в спілкуванні покупниця надіслала дівчині посилання, де нібито потрібно було підтвердити купівлю-продаж.

За словами дівчини, там навіть рамочка з'явилася, яка попереджала про шахраїв і це викликало довіру. Дарина заповнила анкету на сайті, де вказала свої дані і всю інформацію про банківську картку. Їй відразу зателефонував чоловік, який назвався представником фінустанови.

Киянка стала жертвою інтернет-шахраїв
Киянка стала жертвою інтернет-шахраїв
Фото: Pixabay

"У вас тільки що були шахрайські дії – зараз будемо блокувати вашу карту. Вам прийде смс, натисніть "підтвердити"", – розповіла потерпіла і у неї відразу списали гроші з карти на карту.

А вже через мить на ім'я Дар'ї оформили товар в розстрочку в магазині електроніки на суму 35 тисяч гривень, а потім з іншої карти дівчини зникли ще 2900 гривень. Зникла і жінка, яка нібито хотіла придбати взуття.

Чи зможуть знайти шахраїв?

Дарина стала жертвою популярної шахрайської схеми. Спритники створюють підроблені сайти, дають на них посилання і просять ввести дані банківських карток. Попастися легко, тому що аферисти – відмінні маніпулятори.

За словами психолога Віри Романової, вони входять в довіру і як правило, жертва розповідає їм всю інформацію сама. З іншого боку, вони постійно підганяють в якихось критичних ситуаціях.

Шахраїв вже розшукують правоохоронці, каже в.о. керівника Київської місцевої прокуратури №5 Антон Єфімов.

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За його словами, було зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення злочину і шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Підозрюваних зафіксували камери спостереження, коли ті забирали товар в магазині електроніки, відомі їхні телефонні номери, тому є надія, що справу буде розкрито і гроші повернуть.

Тим часом в Ужгородському замку знайшли тисячолітній скарб .

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Джерело: Сьогодні
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