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Три способи заощадити гроші на бажані речі та подорожі

Сьогодні, 10:30

Фінансовий консультант назвав дієві способи економії

Кожна людина намагається відкласти гроші на відпустку, новий холодильник або ремонт в квартирі. Але вдається це далеко не всім. Фінансовий консультант Олексій Єленков у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" назвав три прості способи економії коштів, застосовуючи які, кожен зможе відкласти потрібну суму на бажану покупку.

Перший спосіб. Правило 10 відсотків

"Це коли прибуток, припустимо 100%, не важливо скільки саме – це може бути і 5, і 50 тисяч, від яких слід вивести 10% в резерв", – пояснює фінансовий консультант Олексій Єленков. – Потрібно взяти собі за звичку відкладати від всіх грошових надходжень, які у вас є, – завжди від певної суми виводити відсотки в резерв".

Як заощадити гроші на бажані речі і подорожі
Як заощадити гроші на бажані речі і подорожі
Фото: Depositphotos

Другий спосіб. Фінансовий календар

"Сенс в тому, що кожен місяць має певну кількість днів, відповідно до якої ви робите заощадження. Наприклад, 1 січня кладете в скарбничку 1 гривню, 2-го – 2 гривні, 31 січня маєте покласти 31 гривню", – розповів експерт.

Величезним плюсом цього методу заощаджень є те, що не потрібно відкладати величезні суми, але в підсумку за рік такої практики можна відкласти близько 6 тисяч гривень.

Третій спосіб. Купюра-друг

"Наприклад, ви вирішуєте, що 50 гривень – це ваша купюра-друг, йдете в магазин і розраховуєтесь 200-гривневою купюрою. Ваша решта – 50-100 грн, і ви розумієте, що в ваших руках купюра-друг, відповідно, ці 50 гривень маєте відкласти в скарбничку", – поділився Олексій Єленков.

Тож у вашому розпорядженні три прості методи, за якими можна заощадити гроші на бажану покупку або подорож.

Як правильно привчитися економити – дивіться відео:

Раніше ми з'ясовували, з якого віку слід вчити дітей фінансової грамотності.

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гроші фінанси економія
Джерело: Сьогодні
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