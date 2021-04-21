3 способи перестати прокрастинувати і почати все встигати

Психологи радять змінити "повинен" на "хочу", почати складати список справ і розбивати великі завдання на дрібні

Необхідно зробити важливу справу, а ви ніяк не можете на це налаштуватися і постійно відкладаєте на потім? Не соромтеся зізнатися, адже ви не самотні. Телеведуча Юлія Галушка з колегами по ранковому інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" такі ж. Тому і вирішили розібратися, що не так.

Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка Фото: прес-служба

Цю схильність до затягування вирішення задач психологи називають "прокрастинація". Вона виникає через недостатню мотивацію, перфекціонізм або тривоги через завершення завдання. І якою б не була причина, прокрастинація заважає досягати успіху і тільки ускладнює життя.

Навчитися долати цю схильність можна. Психологи радять змінити "повинен" на "хочу" і почати складати список справ. Можна придумати для себе певні заохочення і покарання. Важливо також вміти позбуватися відволікаючих чинників, наприклад, відключити телефон.

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Дистанційна робота тільки підстьобнула проблему прокрастинації. Якщо раніше ми були більш дисципліновані і працюючи в колективи, ти просто зобов'язаний був щось робити вчасно, то зараз, на дистанційці, дисциплінувати себе складніше.

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1. Плануйте свій день

Люди прокрастинують з технічних причин, тому що заздалегідь не закладають час на форс-мажори, які відволікають від тих завдань, які були заплановані, тому не встигають все робити. А коли невиконані завдання нагромаджуються, тоді взагалі нічого робити не хочеться.

Коли ви плануєте свій день – не плануйте його повністю дуже щільно. При 8-годинному робочрму дню, плануйте тільки 6 годин. А ще 1,5 години залишайте вільними і можуть бути використані на форс-мажор протягом дня.

2. Розбивайте завдання на кілька етапів

Однією з причин прокрастинації є незнання людини, як приступити до виконання завдання. В результаті – те, що взагалі раніше не робили, що невідомо і нове людина відкладає на потім, а займається тим, що вже знає.

Що робити, якщо нове завдання потрібно виконати терміново:

розплануйте, як ви будете виконувати це завдання. Напишіть що і навіщо ви будете робити, які кроки робити.

правило "10 хвилин". Діліть нову задачу на 10-хвилинні блоки, а між ними робіть перерву.

3. Робіть перепочинок

Обов'язково протягом дня необхідно робити перерви і перепочинки. Адже часто люди прокрастинують банально через те, що втомилися і без перерви сидять за комп'ютером по кілька годин. Тому важливо перемикатися, змінювати тип діяльності і відпочивати.

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