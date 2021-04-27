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Суперповня 27 квітня: чому її називають рожевою і коли чекати наступну

Сьогодні, 11:53

Приставку "супер" додають до повного Місяця тоді, коли він розташований найближче до Землі

Велика рожева суперповня освітила небо вночі в багатьох куточках світу. Астрономічне явище спостерігали жителі Берліна, Стамбула, а ще – кількох південноамериканських столиць. Чому суперповня називають рожевою і коли чекати наступну – далі в матеріалі.

Відео: Сьогодні

Приставку "супер" додають до повного Місяця тоді, коли він розташований найближче до Землі. А рожевою суперповню назвали астрономи НАСА – на честь рожевих флоксів, які розпускаються навесні.

Наступну суперповню очікують 26 травня. А 24 червня разом з суперповнею буде ще і місячне затемнення.

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Cуперповню сьогодні, 27 квітня, називають не тільки Рожевим Місяцем, а й Яєчним Місяцем, а ще Великоднім повним місяцем. Місяць сьогодні перебуває в знаку зодіаку Скорпіон.

Перша суперповня 2021 року – день з неймовірною енергетикою ще й тому, що збігається з повним Місяцем. Астрологи запевняють, що це прекрасний шанс змінити долю, виконати заповітне бажання і мрію.

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Джерело: Сьогодні
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