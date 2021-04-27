Суперповня 27 квітня: чому її називають рожевою і коли чекати наступну
Приставку "супер" додають до повного Місяця тоді, коли він розташований найближче до Землі
Велика рожева суперповня освітила небо вночі в багатьох куточках світу. Астрономічне явище спостерігали жителі Берліна, Стамбула, а ще – кількох південноамериканських столиць. Чому суперповня називають рожевою і коли чекати наступну – далі в матеріалі.
Приставку "супер" додають до повного Місяця тоді, коли він розташований найближче до Землі. А рожевою суперповню назвали астрономи НАСА – на честь рожевих флоксів, які розпускаються навесні.
Наступну суперповню очікують 26 травня. А 24 червня разом з суперповнею буде ще і місячне затемнення.
Cуперповню сьогодні, 27 квітня, називають не тільки Рожевим Місяцем, а й Яєчним Місяцем, а ще Великоднім повним місяцем. Місяць сьогодні перебуває в знаку зодіаку Скорпіон.
Перша суперповня 2021 року – день з неймовірною енергетикою ще й тому, що збігається з повним Місяцем. Астрологи запевняють, що це прекрасний шанс змінити долю, виконати заповітне бажання і мрію.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше