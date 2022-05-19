"Сталеві яйця" Соловйова – чистий нарцисизм, який діагноз поставив пропагандисту психолог

Найскандальніший російський пропагандист Володимир Соловйов постійно підкреслює свою "мужність", проте він – лише хвора нарцисизмом людина

«Сталеві яйця» Соловйова – чистий нарцисизм, насправді пропагандист жалюгідний і нещасний

Володимира Соловйова недаремно називають "обличчям кремлівської пропаганди": він украй неприємний російський журналіст, радіо- та телеведучий, який відкрито підтримує війну Росії проти України.

У 2022 році Євросоюз, США, Канада та Велика Британія запровадили проти Соловйова персональні санкції. Хамська та зарозуміла поведінка пропагандиста – ніщо інше, як нарцисичний синдром дає характеристику Соловйову психолог Олена Шершнєва.

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Євросоюз, США, Канада та Великобританія ввели проти Соловйова персональні санкції

Так, найгучніший російський пропагандист постійно намагається довести, що він фізично дуже сильний і взагалі має "сталеві яйця". Однак Соловйов постійно самостверджується за рахунок приниження інших, що не характеризує його, як адекватну, здорову людину. Що так спотворило його психіку, що він так ненавидить усіх?

Насправді, він ненавидить сам себе. Його жага ідеальності, самодосконалості, бажання досягти всього і відразу, не важливо яким шляхом – це найбільший біль людини з нарцисизмом, підбиває підсумок Олена Шершньова.

Нарцисизм формується ще в дитинстві, якщо у дитини холодна і відчужена мати, яка вибудовує велику дистанцію з дитиною. І вона стає для дитини тим самим ідеалом, до якого вона намагається дістатися все життя, але так і не може цього досягти.

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Почуття своєї жалю і неповноцінності Соловйов проектують інших людей

Хоч пропагандист і не зізнається собі, але почуття власної жалюгідності Соловйов проєктують на інших людей. Саме відчуття власної неповноцінності часто включає компонент садизму.

Також про те, що із психікою Соловйова не все гаразд, каже його постійна "анальна фіксація": пропагандист постійно загрожує комусь щось "засунути в зад". Не дивно, що схильний до садизму нарцис, який постійно веде себе по-хамськи, такий популярний у Росії: адже скандали і приниження інших – концепція будь-якого ТВ-шоу на російському телебаченні.

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