Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Еміграція у США

Met Gala 2022

Стрес та їжа

Що думала Одрі

Сигнал "Тривога"

Путін vs 9 травня
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Солодке, алкоголь та перегляд новин: як змінити звички, які посилюють тривожність

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 травня, 21:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
П'ять звичок, які можуть погіршити наш емоційний стан і негативно вплинути на ментальне здоров'я. Що робити і як подолати – читайте у матеріалі
Що варто знати, щоб подолати тривожність
Що варто знати, щоб подолати тривожність / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад два місяці українці живуть у постійному стресі. Цілодобові сирени, авіаудари, новини з "Азовсталі"… Так тепер проходять наші будні.

Вся ця напруга супроводжується тривожністю. Розповідаємо, які наші звички посилюють емоційну нестабільність та як з ними боротися.

Реклама

Солодке

Багато хто, навіть не ласуни, помітили, що під час війни посилилося бажання з'їсти шоколад, цукерки чи печиво. Після солодкого люди почуваються менш тривожними. Насправді, все це все цукор. Він має властивості тимчасово приглушити ту частину мозку, що активна під час занепокоєння, зупиняючи викид гормону стресу кортизолу. Варто пам'ятати, що надмірне споживання цукру підвищує реакцію організму на стрес, відповідно це призводить до ще більшої тривожності.

Спорт

Відсутність фізичної активності прямо впливає на функції організму, і навіть його фізіологію. Намагайтеся більше ходити, займіться тренуваннями, почніть бігати.

Алкоголь

Після того, як влада дозволила продаж алкоголю в багатьох регіонах країни, ми попрямували в магазини за "чудодійним еліксиром", щоб зняти стрес. Вживання алкоголю, щоб розслабитись – це помилка. Спиртні напої тимчасово піднімають настрій, оскільки організм починає виробляти серотонін та дофамін. Але, протягом декількох годин після вживання, ви будете відчувати себе ще більше тривожно.

Реклама

Новини

З перших хвилин пробудження до останніх перед сном ми постійно читаємо новини. Постійний перегляд новин ще більше посилює стурбованість та страх, пригнічений настрій та тривогу. Звичайно, зараз важливо бути в курсі того, що відбувається, але намагайтеся виділити певний час для читання новин, і не робіть це відразу після пробудження і перед сном.

Сон

По можливості висипайтеся. Сон здатний відновити фізичний та емоційний стан. Його нестача призведе до депресії та погіршення здоров'я.

Читайте про 12 звичок, що посилюють тривожність, на сайті Vogue.ua.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Кішка, яка вижила у Бородянці
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як перевезти тварину за кордон
Лайфхак тижня
Покрокова інструкція
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти