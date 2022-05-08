Солодке, алкоголь та перегляд новин: як змінити звички, які посилюють тривожність

П'ять звичок, які можуть погіршити наш емоційний стан і негативно вплинути на ментальне здоров'я. Що робити і як подолати – читайте у матеріалі

Що варто знати, щоб подолати тривожність / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад два місяці українці живуть у постійному стресі. Цілодобові сирени, авіаудари, новини з "Азовсталі"… Так тепер проходять наші будні.

Вся ця напруга супроводжується тривожністю. Розповідаємо, які наші звички посилюють емоційну нестабільність та як з ними боротися.

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Солодке

Багато хто, навіть не ласуни, помітили, що під час війни посилилося бажання з'їсти шоколад, цукерки чи печиво. Після солодкого люди почуваються менш тривожними. Насправді, все це все цукор. Він має властивості тимчасово приглушити ту частину мозку, що активна під час занепокоєння, зупиняючи викид гормону стресу кортизолу. Варто пам'ятати, що надмірне споживання цукру підвищує реакцію організму на стрес, відповідно це призводить до ще більшої тривожності.

Спорт

Відсутність фізичної активності прямо впливає на функції організму, і навіть його фізіологію. Намагайтеся більше ходити, займіться тренуваннями, почніть бігати.

Алкоголь

Після того, як влада дозволила продаж алкоголю в багатьох регіонах країни, ми попрямували в магазини за "чудодійним еліксиром", щоб зняти стрес. Вживання алкоголю, щоб розслабитись – це помилка. Спиртні напої тимчасово піднімають настрій, оскільки організм починає виробляти серотонін та дофамін. Але, протягом декількох годин після вживання, ви будете відчувати себе ще більше тривожно.

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Новини

З перших хвилин пробудження до останніх перед сном ми постійно читаємо новини. Постійний перегляд новин ще більше посилює стурбованість та страх, пригнічений настрій та тривогу. Звичайно, зараз важливо бути в курсі того, що відбувається, але намагайтеся виділити певний час для читання новин, і не робіть це відразу після пробудження і перед сном.

Сон

По можливості висипайтеся. Сон здатний відновити фізичний та емоційний стан. Його нестача призведе до депресії та погіршення здоров'я.

Читайте про 12 звичок, що посилюють тривожність, на сайті Vogue.ua.