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Скільки залишилося жити Путіну – розрахунок нумеролога

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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1 червня, 17:01
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Нумеролог Владислав Грицай назвав дату смерті президента РФ Володимира Путіна та розповів, чим завершиться війна в Україні – читайте подробиці
Нумеролог назвав рік смерті Путіна
Нумеролог назвав рік смерті Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про смерть президента РФ, яку передбачив Нострадамус. Нумеролог Владислав Грицай в ефірі програми "Ранок з Україною" під час розмови з ведучими каналу Україна Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем розповів, скільки залишилося жити російському диктатору і яка доля чекає на Україну після війни.

За словами нумеролога, президент Росії спеціально переписав свою офіційну дату народження. У його документах зазначено дату 07.10.1952, проте насправді диктатор народився на 2 роки раніше.

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Він зараз живе за вигаданою датою. Вона і вплинула на його долю. Якщо скласти офіційну дату його народження – отримаємо дві сімки, а ця цифра приносить удачу – це енергія воїна, енергія влади, характер людини, яка постійно намагається вийти в стан агресії та гордині. Його ж справжня дата народження не має такої сили – людина, яка народилася цього дня, не має впливу на інших. У ньому нема стабільності, – пояснив нумеролог Владислав Грицай.

Також нумеролог прорахував число особистого року Путіна на сьогоднішній день.

Якщо взяти день та місяць його народження та скласти ці цифри з 2022 роком – виходить 14/5. При цьому п'ять – це та цифра, від якої він тікав, змінюючи дату народження. Далі ми повинні помножити 7 (день його народження) на два – отримуємо 14. Від 14 віднімаємо 14 і отримуємо два нулі. Це говорить про велику ймовірність смерті. Більше того, його критичний вік – 70 років, – розповів експерт.

Владислав Грицай зазначив, що для Путіна цього року є 3 критичні місяці: березень, травень та серпень. Нагадаємо, у травні вже говорили про операцію, яка потрібна диктатору, а в серпні є велика ймовірність того, що він помре або впаде в кому.

Справа в тому, що доля Путіна пов'язана з датами. Так, 30.12.1922 року був створений Радянський Союз і до 100-річчя він хотів відновити його, захопивши Україну.

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Якщо взяти День незалежності України та дату народження Путіна, отримаємо перехресні числа. Це буває дуже рідко у нумерології. Але насправді це означає, що Україна повністю знищить Путіна. Агресор обрав дивну дату нападу, адже 2022 рік для України є дуже важливим. Енергія українського роду сьогодні надсильна. Тому не дивно, що наші воїни часто говорять про те, що відчувають допомогу найвищих сил та предків, – поділився Грицай.

Дивіться відео з нумерологом у програмі "Ранок з Україною":

Нагадаємо, програма "Ранок з Україною" виходить у будні о 8:30 в ефірі "Індиго TV". Канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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Вам буде цікаво прочитати передбачення грузинської пророчиці Лелі Какулії про долю Путіна.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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