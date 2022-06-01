Скільки залишилося жити Путіну – розрахунок нумеролога

Нумеролог Владислав Грицай назвав дату смерті президента РФ Володимира Путіна та розповів, чим завершиться війна в Україні – читайте подробиці

Нумеролог назвав рік смерті Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про смерть президента РФ, яку передбачив Нострадамус. Нумеролог Владислав Грицай в ефірі програми "Ранок з Україною" під час розмови з ведучими каналу Україна Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем розповів, скільки залишилося жити російському диктатору і яка доля чекає на Україну після війни.

За словами нумеролога, президент Росії спеціально переписав свою офіційну дату народження. У його документах зазначено дату 07.10.1952, проте насправді диктатор народився на 2 роки раніше.

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Він зараз живе за вигаданою датою. Вона і вплинула на його долю. Якщо скласти офіційну дату його народження – отримаємо дві сімки, а ця цифра приносить удачу – це енергія воїна, енергія влади, характер людини, яка постійно намагається вийти в стан агресії та гордині. Його ж справжня дата народження не має такої сили – людина, яка народилася цього дня, не має впливу на інших. У ньому нема стабільності, – пояснив нумеролог Владислав Грицай.

Також нумеролог прорахував число особистого року Путіна на сьогоднішній день.

Якщо взяти день та місяць його народження та скласти ці цифри з 2022 роком – виходить 14/5. При цьому п'ять – це та цифра, від якої він тікав, змінюючи дату народження. Далі ми повинні помножити 7 (день його народження) на два – отримуємо 14. Від 14 віднімаємо 14 і отримуємо два нулі. Це говорить про велику ймовірність смерті. Більше того, його критичний вік – 70 років, – розповів експерт.

Владислав Грицай зазначив, що для Путіна цього року є 3 критичні місяці: березень, травень та серпень. Нагадаємо, у травні вже говорили про операцію, яка потрібна диктатору, а в серпні є велика ймовірність того, що він помре або впаде в кому.

Справа в тому, що доля Путіна пов'язана з датами. Так, 30.12.1922 року був створений Радянський Союз і до 100-річчя він хотів відновити його, захопивши Україну.

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Якщо взяти День незалежності України та дату народження Путіна, отримаємо перехресні числа. Це буває дуже рідко у нумерології. Але насправді це означає, що Україна повністю знищить Путіна. Агресор обрав дивну дату нападу, адже 2022 рік для України є дуже важливим. Енергія українського роду сьогодні надсильна. Тому не дивно, що наші воїни часто говорять про те, що відчувають допомогу найвищих сил та предків, – поділився Грицай.

Дивіться відео з нумерологом у програмі "Ранок з Україною":

Нагадаємо, програма "Ранок з Україною" виходить у будні о 8:30 в ефірі "Індиго TV". Канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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