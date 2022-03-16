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Скажи ні "допомозі" в обмін на хабар чи секс-експлуатацію – куди скаржитися у таких випадках

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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16 березня, 16:00
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Якщо за надання допомоги у вас просять хабар чи секс-"послуги" – у жодному разі не погоджуйтесь, це неприпустимо! Куди дзвонити у таких випадках – у статті
Пам'ятайте, що «допомоги» в обмін на секс-послуги чи хабар немає і не може бути! Повідомляйте про таку неприпустиму поведінку конфіденційно або по телефону
Пам'ятайте, що «допомоги» в обмін на секс-послуги чи хабар немає і не може бути! Повідомляйте про таку неприпустиму поведінку конфіденційно або по телефону / Фото: rozirvykolo

Сьогодні через напад РФ на Україну тисячі українців та українок опинилися в критичній ситуації: їхня безпека, здоров'я, комфортні умови та життя залежать від повних незнайомців. Якщо представники гуманітарних організацій натомість надання їжі, житла чи іншої допомоги вимагають хабарі або намагаються втягнути вас у секс-експлуатацію – не мовчіть , повідомляє ГО "Розірві коло".

На жаль, іноді поруч із людьми, які щиро прагнуть допомогти, знаходяться і такі, хто намагається скористатися тними, хто залежить від обставин.

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Якщо представники гуманітарних організацій натомість на їжу, житло чи іншу допомогу вимагають хабарі або намагаються втягнути вас у секс-експлуатацію – не мовчіть
Якщо представники гуманітарних організацій натомість на їжу, житло чи іншу допомогу вимагають хабарі або намагаються втягнути вас у секс-експлуатацію – не мовчіть / Фото: rozirvykolo

ГО "Розірві коло" повідомляє про PSEAH — це міжвідомчий постійний комітет із захисту з сексуальної експлуатації, наруги та сексуальних домагань. Разом із UNFPA вони розуміють, як важливо говорити про неприйнятність таких дій .

Пам'ятайте, що "допомоги" в обмін на секс-послуги чи хабар немає і не може бути! Повідомити про неприпустиму поведінку можна конфіденційно на пошту [email protected] або зателефонувати за номерами 0-800-309-110; 0-800-30-77-11; 0-800-331-800.

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Якщо ваше місто чи село окуповане рашистами, постарайтеся не робити вчинків, які зашкодять вашій безпеці, вам може допомогти матеріал "Як вижити в окупації російськими військами – поради, які врятують життя".

Також важливо знайти спосіб мінімізувати стрес та підтримати нервову систему, читайте "Як відновити сон під час війни – поради лікаря, які допоможуть".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
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