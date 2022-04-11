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Чому ми відчуваємо провину за те, що виїхали з України та залишили близьких – пояснює психолог

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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11 квітня, 17:23
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Багато українців, які залишили дім та поїхали з країни, відчувають провину за свій вчинок. Психолог Світлана Арефнія у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" пояснила, як правильно сприймати "комплекс того, хто вижив"
Психолог Світлана Арефнія розповіла, як біженцям ставитися до почуття провини
Психолог Світлана Арефнія розповіла, як біженцям ставитися до почуття провини / Фото: unsplash.com

Ми вже розповідали, що таке травма свідка та як з нею впоратися. Мільйони українців змушені були покинути свій будинок і навіть виїхати за кордон. Це рішення далося нелегко. Опинившись в порівняльній безпеці, багато хто відчуває почуття провини. Адже вони ухвалили рішення та поїхали, а друзі, сусіди та навіть близькі люди залишилися в Україні.

Психолог Світлана Арефнія каже, що біженці не знають, як їм тепер поводитися. Вони постійно думають про те, що припустилися помилки. Звинувачують себе в тому, що не змусили рідних виїхати разом із ними. Не взяли найнеобхідніше, деякі люди навіть не встигли зачинити двері квартири або відключити газ. І найголовніше, ухваливши рішення виїхати, вони нібито зрадили Україну.

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Як подолати почуття провини

Психолог пояснила у програмі "Зірковий шлях", що із почуттям провини можна і треба боротися.

Необхідно зрозуміти дві головні умови вимушеного переселення, – наголосила Арефнія. – По-перше, це тимчасово. По-друге, ви рятували своє життя та життя дітей чи літніх батьків.

Дуже важливо взяти відповідальність за своє рішення:

Я так вчинила, бо вважала це правильно.

Тепер у вас нове життя, і до нього потрібно адаптуватися. Проте втрата минулого життя не минає безболісно.

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5 стадій переживання втрати

Світлана Арефнія описала:

  • Перша стадія – це шок, коли ви неприємно вражені тим, що сталося, і не вірите у те, що відбувається до останнього.
  • Друга стадія – заперечення, що такого не може бути.
  • Потім наступають останні стадії: агресія, депресія та прийняття.

Кожен із нас зараз перебуває на якомусь етапі проживання втрати. Прискорити це неможливо. Має пройти час. Позбутися тих відчуттів, що виникають, а вони можуть з'являтися хаотично, теж не вдасться. Потрібно просто їх проживати, тим самим даючи можливість бути в цих емоційних станах, але спиратися на тих людей, хто готовий вас підтримати, – пояснила Світлана Арефнія.

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини читайте у Telegram-каналі.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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