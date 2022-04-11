Чому ми відчуваємо провину за те, що виїхали з України та залишили близьких – пояснює психолог

Багато українців, які залишили дім та поїхали з країни, відчувають провину за свій вчинок. Психолог Світлана Арефнія у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" пояснила, як правильно сприймати "комплекс того, хто вижив"

Психолог Світлана Арефнія розповіла, як біженцям ставитися до почуття провини / Фото: unsplash.com

Ми вже розповідали, що таке травма свідка та як з нею впоратися. Мільйони українців змушені були покинути свій будинок і навіть виїхати за кордон. Це рішення далося нелегко. Опинившись в порівняльній безпеці, багато хто відчуває почуття провини. Адже вони ухвалили рішення та поїхали, а друзі, сусіди та навіть близькі люди залишилися в Україні.

Психолог Світлана Арефнія каже, що біженці не знають, як їм тепер поводитися. Вони постійно думають про те, що припустилися помилки. Звинувачують себе в тому, що не змусили рідних виїхати разом із ними. Не взяли найнеобхідніше, деякі люди навіть не встигли зачинити двері квартири або відключити газ. І найголовніше, ухваливши рішення виїхати, вони нібито зрадили Україну.

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Як подолати почуття провини

Психолог пояснила у програмі "Зірковий шлях", що із почуттям провини можна і треба боротися.

Необхідно зрозуміти дві головні умови вимушеного переселення, – наголосила Арефнія. – По-перше, це тимчасово. По-друге, ви рятували своє життя та життя дітей чи літніх батьків.

Дуже важливо взяти відповідальність за своє рішення:

Я так вчинила, бо вважала це правильно.

Тепер у вас нове життя, і до нього потрібно адаптуватися. Проте втрата минулого життя не минає безболісно.

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5 стадій переживання втрати

Світлана Арефнія описала:

Перша стадія – це шок, коли ви неприємно вражені тим, що сталося, і не вірите у те, що відбувається до останнього.

– це шок, коли ви неприємно вражені тим, що сталося, і не вірите у те, що відбувається до останнього. Друга стадія – заперечення, що такого не може бути.

– заперечення, що такого не може бути. Потім наступають останні стадії: агресія, депресія та прийняття.

Кожен із нас зараз перебуває на якомусь етапі проживання втрати. Прискорити це неможливо. Має пройти час. Позбутися тих відчуттів, що виникають, а вони можуть з'являтися хаотично, теж не вдасться. Потрібно просто їх проживати, тим самим даючи можливість бути в цих емоційних станах, але спиратися на тих людей, хто готовий вас підтримати, – пояснила Світлана Арефнія.

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