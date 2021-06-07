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Шокуюче розслідування Говорить Україна: 16-річну дівчину могли зґвалтувати посмертно

Сьогодні, 14:59

Того фатального вечора дівчина пішла гуляти з друзями, а вранці її знайшли мертвою на околиці села

Ведучий Олексій Суханов
Ведучий Олексій Суханов
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі днями побачили на телеканалі "Україна", розкрилися шокуючі подробиці історії, яка сталася в Полтавській області. Журналісти провели власне розслідування причин загибелі 16-річної студентки, поставивши під сумнів офіційну версію – алкогольне отруєння.

Місцеві жителі села, в якому жила покійна Марія, не повірили в офіційний висновок про смерть, бо на тілі дівчини були численні гематоми. Тому небайдужі односельці почали фіксувати травми Марії під час похорону. Після того, як поліція взялася за справу, місцеві звернулися до журналістів "Говорить Україна", щоб ті провели власне розслідування причин загибелі студентки.

У студії ток-шоу стало відомо, що в той фатальний вечір дівчина пішла гуляти з друзями, а вранці її знайшли мертвою на околиці села. Коли почалося слідство, правоохоронці допитали двох хлопців і подругу Марії, Наталію, які були з нею в ту ніч. З'ясувалося, що компанія випила літр горілки, а один з хлопців, Владислав, мав статевий акт з Марією. Коли дівчина йшла по парку з хлопцем на ім'я Артем, то впала і вдарилася головою. Компанія вирішила залишити Марію в машині, за їхніми словами, відпочити. Подруга Марії згадала, що вранці, коли прокинулася, то хлопці сказали, що Марія не дихає, тоді вирішили її вивезти на околицю села і залишили біля дороги.

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Молоді люди, стосовно яких проводиться розслідування, неодноразово запрошували неповнолітніх дівчат на побачення з розпиванням горілки і застосуванням протиправних дій. Про домаганнях хлопців розповіла ще одна дівчина, якій вдалося свого часу втекти.

У студії ток-шоу криміналіст Тетяна Незенко, яка брала участь в розслідуванні разом з журналістами, розповіла, що на тілі загиблої Марії виявлені численні травми, які підтверджують факт побиття і зґвалтування. Незенко припустила версію, що статевий акт був посмертним.

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"Коли вдруге Марія під час вечора відлучилася від компанії, вона пішла з хлопцем на ім'я Артем, і тоді з нею щось трапилося, оскільки, коли він повернувся один, сказав, що вона йшла, заснула і впала, вдарившись головою. За версією подруги, Наталії, Марію пішли забирати Артем і Владислав. Те, що Марія зазнала побої і згвалтування – факт. З огляду на тілесні ушкодження, які я бачила на її статевих органах, можна припустити, що статевий акт стався посмертно", – розповіла криміналіст на телеканалі "Україна" і додала, що в свідоцтві про смерть не було вказано нічого про тілесні ушкодження.

Перед смертю Марія написала листа своєму хлопцеві Юрію, з яким зустрічалася 5 місяців, де зізналася, що підозрює, що вагітна від нього.

Зараз відкрито провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст.115 умисне вбивство, 152 зґвалтування, ст.136 не надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Хто такий поліетиленовий маніяк – дивіться відео:

Нагадаємо, що раніше ток-шоу "Говорить Україна" врятувало "сплячу красуню" – в програмі з'ясували справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка могла заснути в будь-яку хвилину.

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Джерело: Сьогодні
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