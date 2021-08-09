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Найбільш ненадійні знаки зодіаку серед чоловіків: таких тільки три

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
9 серпня, 17:08
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Жінок приваблюють чоловіки, які вміють тримати своє слово, на яких можна покластися і бути в них впевненими. Астрологи стверджують, що ці якості пов'язані з датою народження людини.
Які знаки зодіаку найбільш ненадійні серед чоловіків
Які знаки зодіаку найбільш ненадійні серед чоловіків / Фото: Pexels

Зірки показали, що серед 12 знаків зодіаку три абсолютно точно можна назвати найбільш ненадійними серед чоловіків. Які саме – читаємо далі.

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Діва

Цих чоловіків жінки вважають не дуже порядними і зовсім не надійними через те, що вони занадто зациклені на собі і зовсім не звертають уваги на потреби жінок.

А ще, Діви дуже довго вирішуються на одруження, що дуже злить жінок. Вони вважають представників цього знака зодіаку справжніми егоїстами.

Скорпіони

Цікаво, що цей знак зодіаку вважається найсексуальнішим, при цьому чоловіки-Скорпіони зовсім не викликають довіри у жінок. Швидше за все, через їх постійний флірт, адже їх називають справжніми бабіями.

Терези

Представники цього знака зодіаку люблять багато обіцяти і нічого з цього не виконувати. Це дуже дратує жінок, які просто не можуть розраховувати на такого чоловіка в жодному питанні. Тому часто стосунки з чоловіками- Терезами закінчуються дуже швидко.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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