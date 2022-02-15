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Російська блогерка залишила гомофобний коментар під фото Симона Порта Жакмюса. Розгорівся скандал

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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15 лютого, 19:47
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Дівчина не приховує своєї думки і не розуміє, чому її цькують у Мережі. Схоже, блогерка не розуміє, що за свої слова потрібно відповідати
Блогер стоматолог вирішила висловити свою думку щодо ЛГБТ-спільноти
Блогер стоматолог вирішила висловити свою думку щодо ЛГБТ-спільноти / Фото: Колаж: Сьогодні, Jacquemus

Французький дизайнер Сімон Порт Жакмюс, який одягає голлівудських знаменитостей від Ірини Шейк до Белли Хадід, опублікував в акаунті свого однойменного бренду пост, який сколихнув громадськість.

Симон зробив скрін гомофобного коментаря, який залишила блогер-стоматолог із Росії. Дівчина на ім'я Аня Сафарова написала під фото Симона Марко Маестрі, який цілується зі своїм бойфрендом:

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Раніше я хотіла твою сумку. Але, зараз ні* (тут Аня вставила смайл, що рве).

Пост Симона Порта Жакмюса
Пост Симона Порта Жакмюса / Фото: Jacquemus

Пост Симона Порта Жакмюса
Пост Симона Порта Жакмюса / Фото: Jacquemus

Симона явно зачепив такий відкритий гомофобний посил під знімком із його коханим. Дизайнер не розгубився і відповів на коментар жартом:

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Це мої сумки не бажають тебе.

Далі Сімон зробив скрін коментарів та опублікував його в акаунті свого бренду Jaquemus. До речі, в Instagram-акаунті бренду налічується близько 4,2 млн. передплатників. Також Симон написав, що якби дівчина тільки знала скільки гомосексуалів працює в його компанії і що його команда не хоче бачити серед своїх клієнтів гомофобів.

Мені не потрібна ваша гомофобна думка. І мої сумки не бажають вас. Забирайся

Аня Сафарова – блогер-стоматолог-початківець. Судна по Instagram-акаунті дівчини, вона багато подорожує, любить дорогі ресторани, прикраси, сукні та, звичайно, машини. Хто платить за весь цей банкет не ясно, Аня не ділиться поки що з передплатниками подробицями особистого життя.

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Після посту Симона, Сафарова вирішила опублікувати подробиці свого вчинку у сториз, вона розповідає, що не розуміє, чому не може висловлювати свою думку і не бачить у своєму коментарі нічого страшного. Після цього, на Сафарову відразу посипалася хвиля обурення і обурення. Їй стали писати в особисті повідомлення, телефонувати онлайн, залишати коментарі під її знімками. Багато користувачів Мережі намагалися пояснити дівчині, що представники ЛГБТ-спільноти також люди, самі співвітчизники називають її недалекою.

Сторіз Анни Сафарової
Сторіз Анни Сафарової / Фото: Инстаграм

Схоже, користувачі вимагають одного – заблокувати Сафарову в соцмережі. Багато хто висловлює думку, що такі персонажі не повинні бути присутніми в Мережі і нести дурниці в маси.

Читайте також: Jacquemus зняли рекламу із собаками. Це наймиліше, що ми сьогодні бачили

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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