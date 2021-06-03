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Чи реально в Україні зірвати джекпот в лотереї – відповідь вченого

Сьогодні, 09:34

В цьому році українець зірвав найбільший в історії України джекпот в 33 млн гривень, але на руки отримає лише 25 млн

Хто може виграти в лотерею
Хто може виграти в лотерею
Фото: Unsplash

Хочете виграти мільйон? Чи реально це, просто купивши лотерейний квиток. Чи можна завдяки математиці прорахувати можливий виграш – розбиралися в матеріалі.

Які суми виграють в лотереї

Житель Південної Кароліни після низки невдач виграє подвійний приз в 2 млн доларів! А в штаті Мічиган місцевий любитель лотерей в шоці: він тільки дізнався про приз в 4 млн доларів! Лотерейні квитки купив на звичайній автозаправці. Миттєво стає мільйонером і житель Північної Канади. Чоловік зірвав джекпот! Квиток купив за 5 доларів, а виграв 6 мільйонів!

Які шанси в України зірвати джекпот

В цьому році українець зірвав найбільший в історії України джекпот в 33 млн гривень. Ім'я він не розголошує. Але насправді отримає він не всю суму, а трохи більше 25 млн гривень. Все решта піде на податки.

За словами керівника відділу маркетингу Української національної лотереї Ксенії Бойкової, з кожного виграшу вираховується 18% податків на додану вартість, і 1,5% – військовий збір. Загалом 19,5%.

Хто може виграти в лотерею
Хто може виграти в лотерею
Фото: journaldemontreal

Пенсіонерка Наталія виграла понад 57 тисяч гривень і теж оплатила податки зі свого виграшу. Грошима поділилася зі своїми трьома синами. Секретом успіху називає щасливі номери – їх завжди вказує на квитках.

"Одне з полів – це дати народження. Двох синів, мій. Двох невісток і онука. Це у мене таке щасливе поле", – каже Наталя, яка грає в лотерею вже 15 років і планує зупинитися, коли виграє джекпот в 5 млн гривень.

Які реальні шанси виграти заповітні мільйони в лотереї

Математик взяв для прикладу звичайну лотерею, де потрібно вибрати 6 чисел із 52, а виграшні випадуть із лототрону.

"Вгадати джекпот, який буде дорівнювати кілька мільйонів гривень – ймовірність одиниця на 20 мільйонів. Тобто це дуже маленька ймовірність. Якщо половина жителів України зіграє в цю гру, то тільки одна людина вгадає джекпот", – пояснює старший науковий співробітник інституту кібернетики НАН України Андрій Маленко.

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Ще один варіант виграти – купити якомога більше квитків в одні руки, але тут є ризики витратити всі гроші.

За словами математика, чим більше квитків ви купуєте – тим ймовірність виграти джекпот або серйозний виграш збільшується. Але при цьому збільшуються і ваші витрати.

Чим небезпечна залежність від лотереї

Витрати і бажання зростають і після виграшу. Зупинитися гравцям буває вкрай складно, особливо після першого виграшу, тому зазвичай пробують ще – заради азарту. Що може привести до залежності – ігроманії.

"Гра в лотерею зводиться до азартних ігор, а вони вже відносяться до залежностей, тому що людина женеться за дофаміном, хоче перемогти. У грі він реалізується, в грі досягає, на відміну від того, що відбувається в реальному житті", – пояснює медичний психолог Ольга Іович.

Чи реально в Україні виграти в лотереї
Чи реально в Україні виграти в лотереї
Фото: Depositphotos

Поганий вплив великих виграшів

Великі гроші багатьом так і не принесли щастя. У Великобританії безробітний Майкл Керролл виграв 15 мільйонів доларів. Щасливчик купив будинки, спортивні автомобілі, влаштовував вечірки і регулярно вживав наркотики. Це і довело британця до банкрутства. Сьогодні Керролл працює сміттярем, отримуючи 5 доларів на годину. І зізнається, що так жити легше.

Трагічною вийшла і доля переможниці лотереї в Росії. Безробітна Надія Мухаметзянова з Уфи виграла мільйон доларів. На гроші сім'я купила жигулі і нову квартиру. Туди щасливчики запрошували друзів і часто випивали. В одну з посиденьок сталася пожежа. За словами сусідів, Надія намагалася загасити вогонь навіть норковими шубами, але це не допомогло. Після трагедії подружжя пиячило ще більше і через 5 років витратили все до копійки. Навіть на похорон Надії чоловікові довелося позичати гроші.

Тим часом американець зірвав божевільний джекпот в мільярд доларів.

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Джерело: Сьогодні
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