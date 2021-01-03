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Розсипати сіль і їсти з ножа: що буде, якщо не слідувати народним прикметам

3 січня, 19:20

Розвінчуємо міфи про забобони, які знайомі нам з дитинства

Хтось увечері не виносить сміття, хтось боїться чорної кішки, яка перебігла дорогу. Соціологи кажуть: більше третини українців вірять у прикмети.

Що буде, якщо цілий місяць нехтувати найпопулярнішими забобонами? Чи можна таким чином накликати на себе біду – дивіться в сюжеті.

Людмила Гаврилюк, Юрій Хоменко, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"
Відео: Сьогодні

"Ми часто, починаючи навіть зі свого дитинства, повторюємо ці всі прикмети, які нам нав'язують. І це входить в звичку... від цієї звички ми часто не відмовляємося", – говорить нейробіолог Віктор Крамаренко.

Хтось плює услід кішці, яка ненароком перейшла дорогу, інші ж увечері не виносять сміття, щоб не накликати на себе біду, а про розбите дзеркало, яке віщує сім років невдач або навіть смерть, навіть і говорити не варто.

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"Зазвичай це відбувається з людьми, у яких підвищена тривожність. Я б сказала, такі люди неврастеніки. Ілюзія розуміння контролю дає нам заспокоєння", – стверджує психолог Тетяна Сказкіна.

Виявляється, все працює настільки, наскільки ми у це віримо, і ми певною мірою матеріалізуємо свої думки. Вірячи в прикмети, ми несвідомо програмуємо і плануємо. Тому робити це чи ні – справа кожного. Головне, щоб ничого не заважало насолоджуватися повноцінним життям.

Раніше ми розповідали, як змінювалися події кожні 12 років і на що чекати у 2021 році.

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