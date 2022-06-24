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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

ПТСР у дітей – як батькам зрозуміти стресову травму дитини та що робити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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24 червня, 10:00
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Стрес, викликаний подіями, що травмують психіку дитини, може вилитися в агресію, безсоння, головний біль і не тільки. Як допомогти дітям з ПТСР – у статті
ПТСР у дітей проявляється через 3-6 місяців, тому батькам складно одразу зрозуміти стресову травму дитини
ПТСР у дітей проявляється через 3-6 місяців, тому батькам складно одразу зрозуміти стресову травму дитини

Діти різного віку прояви ПТСР, посттравматичного стресового розладу можуть виглядати по-різному. Чим небезпечний такий стан, як розпізнати ПТСР у дітей та головне – що робити, розповіли у МОЗ України

При ПТСР порушується психічний стан і розвивається такий розлад після пережитої травматичної події. Сотні тисяч дітей після напади Росії випробували та продовжують відчувати величезний стрес, який призводить до ПТСР.

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Симптоми ПТСР з'являються не відразу, а через деякий час (зазвичай через 3-6 місяців)
Симптоми ПТСР з'являються не відразу, а через деякий час (зазвичай через 3-6 місяців)

При цьому симптоми розладу з'являються не відразу, а через деякий час (як правило, через 3-6 місяців). Через те, що виявляється розлад не відразу, батьки часто можуть не пов'язувати зміни поведінки дитини з пережитими кілька місяців тому подіями.

Найчастіше вони вважають різку зміну у поведінці дітей погіршенням характеру, ознаками вікових криз чи ще чимось іншим. У дітей дошкільного віку ПТСР зазвичай проявляється страхами, порушеннями сну, зниклим апетитом, спалахами гніву. Діти, які добре розвивалися, починають гірше говорити, поводитися, як зовсім малеча.

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ПТСР у старших дітей зазвичай проявляється страхами, порушеннями сну, зниклим апетитом, спалахами гніву.
ПТСР у старших дітей зазвичай проявляється страхами, порушеннями сну, зниклим апетитом, спалахами гніву. / Фото: Колаж: Сьогодні

Школярі молодших класів втрачають інтерес до навчання, бояться майбутнього, погано сплять, не можуть сконцентруватися та запам'ятати, здавалося б, прості речі та завдання. А ще їх часто мучать головний біль. Підлітки та старшокласники відчувають ті ж симптоми.

Плюс у них може з'явитися ще більше агресії, тотальної недовіри та навіть депресивні стани. Батькам таких дітей ні в якому разі не слід їх критикувати чи висміювати, знецінювати переживання та досвід дитини.

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Поради батькам, чиї діти переживають ПТСР
Поради батькам, чиї діти переживають ПТСР

Не повертайтеся до травмуючих спогадів, не змушуйте дитину знову говорити про це. Також не відмахуйтесь, якщо дитина хоче поговорити. Але й не обіцяйте йому, що ви не можете виконати. Якщо така поведінка триває понад 3 місяці, а тим більше – загрожує життю дитини, зверніться до педіатра/сімейного лікаря або дитячого психолога.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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