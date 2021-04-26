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Позитив заговорив про дітей і сольну кар'єру. Коли чекати?

Сьогодні, 14:40

Після розпаду групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній вже готується вийти на сцену сам

Екс-соліст "Время и Стекло" Олексій Завгородній, якого всі знають, як Позитив, працює над своїм сольним проектом. Про це він розповів "Зірковому шляху" поки робив свій внесок в озеленення планети і висаджував дерева разом з Мозги Груп.

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Щоб надати нашій планеті краси, а людям кисню, зірки зібралися в одному з парків в Пущі Водиці, щоб посадити дерева. Серед них був і Позитив, який впевнений, що хоч одне дерево має посадити кожна людина.

"Мені здається – це добра справа, якщо кожен з нас посадить хоча б одне дерево в житті. Я із задоволенням, я хоч кожен день готовий дерева садити", – каже співак.

Існує негласне правило, що кожен чоловік повинен посадити дерево, побудувати будинок і народити сина. Позитив каже, що і сина і дочку хоче: "Але це все з часом".

Позитив
Позитив
Фото: instagram.com/positiff

Крім того, після розпаду групи "Время и Стекло" Олексій вже готується вийти на сцену сам.

"Буде сольна кар'єра, я сподіваюся, що вона вийде. Сиджу на студії, думаю над матеріалом, думаю, які пісні робити. Тому що є дуже багато матеріалу, який вже був написаний", – розповів Позитив.

Тим часом чутки про те, що екс-соліст "Время и Стекло" Олексій Завгородній розлучається з дружиною Ганною Андрійчук, підтвердилися.

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Джерело: Сьогодні
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