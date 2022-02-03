Постковідна депресія: як впоратися і що робити – поради та техніки

Актриса серіалу "Водна поліція" Міла Римар розповіла, де знайти ресурси та як допомогти собі у стані постковідної депресії

Як впоратися з депресією після COVID-19 / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Спочатку коїд, а потім депресія – наша реальність, яка додає тривожності та занепокоєння. Сьогодні багато людей діляться своїми історіями в соцмережах, що кризи, обмеження та постковідна депресія змінюють їхній настрій та забирають сили. Зірка 44-серійного фільму "Водна поліція" на каналі "Україна" актриса Міла Римар часто розповідає, що допомагає їй розібратися в собі, надихнутися на зміни та отримувати задоволення від життя.

Міла Римар / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Цього разу вона поділилася техніками, які допомагають їй впоратися із постковідною депресією.

Я іноді застосовую цю практику: перше, що потрібно зробити – стати перед дзеркалом і поставити собі ряд питань. А саме:

Що мені в собі подобається, а що ні?

Як я почуваюся там, де зараз перебуваю?

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Якою я бачу себе через 5-10 років?

Чи подобається мені це?

Як я почуваюся в цьому одязі (білизні), в якому ходжу?

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Чи відповідає стан тіла моїм очікуванням?

За словами зірки серіалу, такі питання допоможуть проаналізувати спосіб життя, розвиток, стан та інші важливі складові вашого життя

І почнуть надходити відповіді. Я певна, захочеться діяти. Завдяки цьому народжуватимуться і бажання, і цілі, – розповіла Міла Римар в інтерв'ю для каналу "Україна".

Відомо, що в стані депресії дуже важливо зробити навіть найменший крок. Чому б не розпочати з таких питань?

Також рекомендую часто подорожувати, більше перебувати в єднанні з природою, займатися чимось творчим – це надихає, наповнює та відкриває людину, – зазначила актриса.

Дивіться з понеділка по четвер о 17:00 серіал "Водна поліція" на каналі "Україна".

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