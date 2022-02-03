Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua

Мотивація жити

Трендовий макіяж

Love Is...

Women's power

25 років UFW

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Постковідна депресія: як впоратися і що робити – поради та техніки

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 11:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Актриса серіалу "Водна поліція" Міла Римар розповіла, де знайти ресурси та як допомогти собі у стані постковідної депресії
Як впоратися з депресією після COVID-19
Як впоратися з депресією після COVID-19 / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Спочатку коїд, а потім депресія – наша реальність, яка додає тривожності та занепокоєння. Сьогодні багато людей діляться своїми історіями в соцмережах, що кризи, обмеження та постковідна депресія змінюють їхній настрій та забирають сили. Зірка 44-серійного фільму "Водна поліція" на каналі "Україна" актриса Міла Римар часто розповідає, що допомагає їй розібратися в собі, надихнутися на зміни та отримувати задоволення від життя.

Міла Римар
Міла Римар / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Реклама

Цього разу вона поділилася техніками, які допомагають їй впоратися із постковідною депресією.

Я іноді застосовую цю практику: перше, що потрібно зробити – стати перед дзеркалом і поставити собі ряд питань. А саме:

Що мені в собі подобається, а що ні?

Як я почуваюся там, де зараз перебуваю?

Реклама

Якою я бачу себе через 5-10 років?

Чи подобається мені це?

Як я почуваюся в цьому одязі (білизні), в якому ходжу?

Реклама

Чи відповідає стан тіла моїм очікуванням?

За словами зірки серіалу, такі питання допоможуть проаналізувати спосіб життя, розвиток, стан та інші важливі складові вашого життя

І почнуть надходити відповіді. Я певна, захочеться діяти. Завдяки цьому народжуватимуться і бажання, і цілі, – розповіла Міла Римар в інтерв'ю для каналу "Україна".

Відомо, що в стані депресії дуже важливо зробити навіть найменший крок. Чому б не розпочати з таких питань?

Також рекомендую часто подорожувати, більше перебувати в єднанні з природою, займатися чимось творчим – це надихає, наповнює та відкриває людину, – зазначила актриса.

Дивіться з понеділка по четвер о 17:00 серіал "Водна поліція" на каналі "Україна".

Читайте також: Як подолати самотність та депресію – приклад Японії

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
3 лютого. Леон Фуко. Рівно 171 рік тому в Паризькій обсерваторії французький фізик та астроном Жак Бернар Леон Фуко провів та докладно описав експеримент із маятником, наочно продемонструвавши ефект відхилення через обертання Землі…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
31 січня — 6 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти