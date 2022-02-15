Повня 16 лютого 2022 після Стрітення: що можна і не можна робити

Цей період добре підходить для колективних заходів, веселощів та піднесеного настрою

Повня 16 лютого: час веселощів та святкового настрою / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

16 лютого, наступного дня після Стрітення-2022, настане остання зимова повня цього сезону. Чим цікавий цей період, як правильно поводитися, що можна, а чого не варто робити, читайте в нашій статті.

Особливості повні 16 лютого

Отже, 16 лютого о 18 годині 57 хвилин за київським часом буде повня, яка традиційно називається Голодний Місяць . Це і зрозуміло, адже вона припадає на кінець зими, коли у людей у давнину залишалося вже не дуже багато запасів, доводилося економити продукти. А ще цього місяця зазвичай починався Великий піст – найтриваліший і найсуворіший у році.

Реклама

Крім цього, лютнева повня має і кілька інших не менш значущих назв: Сніжний Місяць, Крижаний Місяць, Дикий Місяць, Швидкий Місяць, Місяць Очищення.

Повня 16 лютого пройде під знаком зодіаку Лев , який сприяє активному, піднесеному та бадьорому настрою, дає відчуття сили та здатності мало не перевернути весь світ.

Пам'ятайте, що в період повні та кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення , а тому можуть робити помилки.

Реклама

Як поводитися під час повні 16 лютого

Повня під знаком Лева чудово підходить для веселощів та свят .

. Також добре пройде організація спортивних, культурних масових заходів .

. Знак Лева благотворно впливає на згуртування колективу , тож корисно працювати в цьому напрямку.

, тож корисно працювати в цьому напрямку. У цей період варто звернути увагу на зовнішність та імідж : те, як ви виглядаєте, буде неодмінно помічено

Що не можна робити під час повні 16 лютого

У дні Лева не скупіться на компліменти й добрі слова оточенню.

й добрі слова оточенню. Не пропустіть вдалий час, якщо хочете зробити сприятливе враження .

. Намагайтеся не ризикувати тому що Місяць у Леві привносить схильність до авантюр.

тому що Місяць у Леві привносить схильність до авантюр. Велика ймовірність помилок , про які згодом доведеться пошкодувати.

, про які згодом доведеться пошкодувати. Не варто займатися серйозними фінансовими справами , а також оформляти угоди з нерухомістю.

, а також оформляти угоди з нерухомістю. Також не потрібно починати нові справи – вони не дадуть очікуваного результату.

Раніше ми розповідали, коли буде Масляна-2022: точна дата Сирного тижня.