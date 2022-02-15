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Повня 16 лютого 2022 після Стрітення: що можна і не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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15 лютого, 14:22
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Цей період добре підходить для колективних заходів, веселощів та піднесеного настрою
Повня 16 лютого: час веселощів та святкового настрою
Повня 16 лютого: час веселощів та святкового настрою / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

16 лютого, наступного дня після Стрітення-2022, настане остання зимова повня цього сезону. Чим цікавий цей період, як правильно поводитися, що можна, а чого не варто робити, читайте в нашій статті.

Особливості повні 16 лютого

Отже, 16 лютого о 18 годині 57 хвилин за київським часом буде повня, яка традиційно називається Голодний Місяць . Це і зрозуміло, адже вона припадає на кінець зими, коли у людей у давнину залишалося вже не дуже багато запасів, доводилося економити продукти. А ще цього місяця зазвичай починався Великий піст – найтриваліший і найсуворіший у році.

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Крім цього, лютнева повня має і кілька інших не менш значущих назв: Сніжний Місяць, Крижаний Місяць, Дикий Місяць, Швидкий Місяць, Місяць Очищення.

Повня 16 лютого пройде під знаком зодіаку Лев , який сприяє активному, піднесеному та бадьорому настрою, дає відчуття сили та здатності мало не перевернути весь світ.

Пам'ятайте, що в період повні та кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення , а тому можуть робити помилки.

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Як поводитися під час повні 16 лютого

  • Повня під знаком Лева чудово підходить для веселощів та свят .
  • Також добре пройде організація спортивних, культурних масових заходів .
  • Знак Лева благотворно впливає на згуртування колективу , тож корисно працювати в цьому напрямку.
  • У цей період варто звернути увагу на зовнішність та імідж : те, як ви виглядаєте, буде неодмінно помічено

Що не можна робити під час повні 16 лютого

  • У дні Лева не скупіться на компліменти й добрі слова оточенню.
  • Не пропустіть вдалий час, якщо хочете зробити сприятливе враження .
  • Намагайтеся не ризикувати тому що Місяць у Леві привносить схильність до авантюр.
  • Велика ймовірність помилок , про які згодом доведеться пошкодувати.
  • Не варто займатися серйозними фінансовими справами, а також оформляти угоди з нерухомістю.
  • Також не потрібно починати нові справи – вони не дадуть очікуваного результату.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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