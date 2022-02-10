Чому не можна дарувати годинник: звідки взялися забобони, прикмети, думки людей

Віра – найсильніша панацея та мотиватор наших вчинків, тому не завжди потрібно шукати прикмети у очевидній неминучості деяких речей

Чому не можна дарувати годинник коханим і кому можна / Фото: pixabay.com

Напередодні Дня закоханих та пошуку подарунків на 14 лютого всіх цікавить: чому не можна дарувати годинник коханим? Розповідаємо, що говорять про це люди, які дарували та отримували годинник, та які реальні наслідки можуть бути.

Існує безліч прикмет правдивих і не дуже про те, що не можна дарувати. Наприклад, прийнято вважати, що в жодному разі не можна дарувати дівчині дзеркало, чоловікові – годинник, і всім загалом – ножі. Але якщо заглибитися у питання, то ми дізнаємося, що в кожній країні існують свої повір'я та прикмети щодо подарунків. Французи вважають, що не можна дарувати парфуми незаміжнім дівчатам. Німці ніколи не дарують канцелярське приладдя та тижневики. Але чим не догодив годинник?

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Першими вирішили не дарувати годинник забобонні китайці, які вважають небезпечною річ, яка змінює те, що не може вловити людське око. Але ще річ у тому, що у них існує ієрогліф, що позначає хронограф, багато в чому схожий на знак, який позначає смерть. Через що вони думають, що отримати хронометр у будь-якому вигляді – погана прикмета і обіцяє швидкоплинний відхід із життя.

У нашій культурі теж насторожено ставляться до подарунку у вигляді годинника. Вважається, що такий презент спричинить загальні негаразди і хворобу в життя людини, а якщо кохані дарують годинник один одному, тоді це неодмінно спричинить розставання, розлуку.

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Чому за прикметами не можна дарувати годинник коханій людині?

Годинник не дарують коханим людям, бо такий подарунок обов'язково призведе до сварок і розлуки. Одна з прикмет каже, що подружній парі або просто закоханим загрожує сварка або навіть кінець стосунків, як тільки стрілки подарованого годинника зупиняться. Інше повір'я говорить, що розставання після такого подарунка неминуче в будь-якому випадку, навіть якщо механізм надійний і ніколи не зупиниться.

Немає однозначної відповіді на питання, чи можна дарувати годинник. Це кожен має вирішувати собі сам. Дівчата у цих питаннях нерішучіші, ніж чоловіки.

Чи можна на день народження подарувати наручний годинник не коханим?

Вибираючи подарунок для свого начальника чи бізнес-партнера, ми завжди спираємось на якісні та дорогі аксесуари, подарунки з характером. Тому дорогий і добрий годинник у такому разі – звична справа. Хороший, брендовий та дорогий наручний аксесуар здатний підкреслити статусність і солідність людини.

Дарувати годинник на день народження можна без будь-яких побоювань братові, батькові, колезі по роботі, начальнику. А ось що стосується коханого чоловіка, тут вирішуйте самі, все залежить від забобонності. Незважаючи на це, будь-який чоловік гідно оцінить такий презент.

Чому не можна дарувати годинник коханим і кому можна / Фото: pixabay.com

Чи можна дарувати годинник жінці: значення подарунка за прикметами

Рекомендуємо перед тим, як дарувати годинник дружині або коханій дівчині, дізнатися, що вона думає про це. Тому що віра – сильніша за будь-які ліки. Якщо людина щиро вважає, що годинник неминуче призведе до розлуки – то так воно і станеться, не має значення, чи володіє аксесуар насправді такими сильними властивостями.

Чи можна дарувати годинник: відгуки реальних людей

Подарувала хлопцю колись на День святого Валентина годинник. Ми зустрічалися 1,5 року. До осені я від нього пішла, зустріла іншого Не знаю, чи має годинник до цього відношення, але загалом я рада, що не пов'язала з ним долю. Більше дарувати годинник нікому не збираюся, – розповіла Олена, журналіст.

Ми зустрічалися з хлопцем та жили разом 4 роки, планували сім'ю, все було добре. Існували невеликі проблеми, як у всіх, але не більше. На день народження подарувала йому годинник Royal London, який йому подобався. Хоча завжди знала, що його не можна дарувати. Накручую себе чи ні, але незабаром хлопця начебто підмінили. Я пішла від нього, але фактично він сам і спровокував розрив, – сказала Катерина, лікар дерматолог-косметолог.

Не знаю, скільки разів я отримував у подарунок годинники від друзів, партнерів, вдячних пацієнтів. З кимось спілкуємось, з кимось ні. Але професія лікаря досить прагматична, тому я не вірю у прикмети. Життя швидкоплинне і мінливе, а годинник тут ні до чого, – вважає Микола, лікар-хірург.

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