Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Мотивація жити

Стиль Зеленської

Love Is...

Women's power

25 років UFW

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Чому не можна дарувати годинник: звідки взялися забобони, прикмети, думки людей

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 14:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Віра – найсильніша панацея та мотиватор наших вчинків, тому не завжди потрібно шукати прикмети у очевидній неминучості деяких речей
Чому не можна дарувати годинник коханим і кому можна
Чому не можна дарувати годинник коханим і кому можна / Фото: pixabay.com

Напередодні Дня закоханих та пошуку подарунків на 14 лютого всіх цікавить: чому не можна дарувати годинник коханим? Розповідаємо, що говорять про це люди, які дарували та отримували годинник, та які реальні наслідки можуть бути.

Існує безліч прикмет правдивих і не дуже про те, що не можна дарувати. Наприклад, прийнято вважати, що в жодному разі не можна дарувати дівчині дзеркало, чоловікові – годинник, і всім загалом – ножі. Але якщо заглибитися у питання, то ми дізнаємося, що в кожній країні існують свої повір'я та прикмети щодо подарунків. Французи вважають, що не можна дарувати парфуми незаміжнім дівчатам. Німці ніколи не дарують канцелярське приладдя та тижневики. Але чим не догодив годинник?

Реклама

Реклама

Першими вирішили не дарувати годинник забобонні китайці, які вважають небезпечною річ, яка змінює те, що не може вловити людське око. Але ще річ у тому, що у них існує ієрогліф, що позначає хронограф, багато в чому схожий на знак, який позначає смерть. Через що вони думають, що отримати хронометр у будь-якому вигляді – погана прикмета і обіцяє швидкоплинний відхід із життя.

У нашій культурі теж насторожено ставляться до подарунку у вигляді годинника. Вважається, що такий презент спричинить загальні негаразди і хворобу в життя людини, а якщо кохані дарують годинник один одному, тоді це неодмінно спричинить розставання, розлуку.

Реклама

Чому за прикметами не можна дарувати годинник коханій людині?

Годинник не дарують коханим людям, бо такий подарунок обов'язково призведе до сварок і розлуки. Одна з прикмет каже, що подружній парі або просто закоханим загрожує сварка або навіть кінець стосунків, як тільки стрілки подарованого годинника зупиняться. Інше повір'я говорить, що розставання після такого подарунка неминуче в будь-якому випадку, навіть якщо механізм надійний і ніколи не зупиниться.

Немає однозначної відповіді на питання, чи можна дарувати годинник. Це кожен має вирішувати собі сам. Дівчата у цих питаннях нерішучіші, ніж чоловіки.

Чи можна на день народження подарувати наручний годинник не коханим?

Вибираючи подарунок для свого начальника чи бізнес-партнера, ми завжди спираємось на якісні та дорогі аксесуари, подарунки з характером. Тому дорогий і добрий годинник у такому разі – звична справа. Хороший, брендовий та дорогий наручний аксесуар здатний підкреслити статусність і солідність людини.

Дарувати годинник на день народження можна без будь-яких побоювань братові, батькові, колезі по роботі, начальнику. А ось що стосується коханого чоловіка, тут вирішуйте самі, все залежить від забобонності. Незважаючи на це, будь-який чоловік гідно оцінить такий презент.

Чому не можна дарувати годинник коханим і кому можна
Чому не можна дарувати годинник коханим і кому можна / Фото: pixabay.com

Чи можна дарувати годинник жінці: значення подарунка за прикметами

Рекомендуємо перед тим, як дарувати годинник дружині або коханій дівчині, дізнатися, що вона думає про це. Тому що віра – сильніша за будь-які ліки. Якщо людина щиро вважає, що годинник неминуче призведе до розлуки – то так воно і станеться, не має значення, чи володіє аксесуар насправді такими сильними властивостями.

Чи можна дарувати годинник: відгуки реальних людей

Подарувала хлопцю колись на День святого Валентина годинник. Ми зустрічалися 1,5 року. До осені я від нього пішла, зустріла іншого Не знаю, чи має годинник до цього відношення, але загалом я рада, що не пов'язала з ним долю. Більше дарувати годинник нікому не збираюся, – розповіла Олена, журналіст.

Ми зустрічалися з хлопцем та жили разом 4 роки, планували сім'ю, все було добре. Існували невеликі проблеми, як у всіх, але не більше. На день народження подарувала йому годинник Royal London, який йому подобався. Хоча завжди знала, що його не можна дарувати. Накручую себе чи ні, але незабаром хлопця начебто підмінили. Я пішла від нього, але фактично він сам і спровокував розрив, – сказала Катерина, лікар дерматолог-косметолог.

Не знаю, скільки разів я отримував у подарунок годинники від друзів, партнерів, вдячних пацієнтів. З кимось спілкуємось, з кимось ні. Але професія лікаря досить прагматична, тому я не вірю у прикмети. Життя швидкоплинне і мінливе, а годинник тут ні до чого, – вважає Микола, лікар-хірург.

Читайте також:

Перша чверть: місячний календар на тиждень 7-13 лютого

Рік Тигра – гороскоп для знаків європейського зодіаку

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
7 — 13 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти