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Чому ми відчуваємо провину перед домашніми тваринами – думка вчених

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
27 грудня, 12:55
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Як виявилося, люди часто брешуть домашнім улюбленцям. Причини можуть бути різні. Але більшість з нас почувається винними. Розповідаємо подробиці
Люди часто страждають від того, що брешуть домашнім тваринам
Люди часто страждають від того, що брешуть домашнім тваринам / Фото: Колаж: Сьогодні

Як часто ви брешете своїм домашнім улюбленцям? Через погану погоду чи лінощі не хочете довго стирчати на вулиці, поки ваш пес справить потребу, не даєте більше смаколиків, не хочете йти в магазин за улюбленим кормом… Причин може бути багато.

Онлайн-платформа Vetster, що надає ветеринарну допомогу, провела опитування, щоб з'ясувати, як насправді почуваються власники тварин, коли брешуть їм. Результати виявилися очевидними – люди почуваються винними.

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В опитуванні взяли участь 2 тисячі людей, які мають домашніх улюбленців. Так, провину відчувають 8 із 10 власників, які брехали своїй тварині. Як виявилося, 43% людей визнали, що навмисне брешуть домашнім тваринам.

Також з опитування стало ясно, що 59% господарів переживають, що проводять мало часу з твариною. 58% вважають, що витрачають на них замало грошей.

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Почуття провини люди здебільшого відчувають, коли їхні тварини хворіють чи травмуються, якщо власники відмовляються від прогулянок у негоду (54%), проганяють тварину з дивану або ліжка (53%) і випадково наступають на них (43%).

57% зізналися, що загладити вину намагаються, пригощаючи тварин снеками та смаколиками (57%), гладять або чухають їм живіт (55%) і більше часу грають із ними (48%).

Лікар і медичний директор порталу Vetster Сара Мачелл наголосила, що вина – це нормальна емоція. Якщо людина здатна трансформувати це почуття в любов і турботу, то вона зможе побудувати здорове середовище для тварини.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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