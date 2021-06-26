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Чому китайці їздять за нареченими в Україну і скільки коштує китайська дружина (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 червня, 17:40
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В Китаї наречених на ринках продають батьки. Але на всіх дівчат не вистачає, тому китайці їздять одружуватися в Україну
У Китаї наречених треба купувати, тому чоловіки їздять одружуватися в Україну
У Китаї наречених треба купувати, тому чоловіки їздять одружуватися в Україну / Фото: Pinterest

Китайці облюбували українських дівчат і масово пропонують їм руку та серце. Але іноземців ваблять не тільки краса і розум українок. Виявляється, весілля в Китаї – задоволення не з дешевих.

Інтернаціональні шлюби – це різний менталітет і традиції. Але китайських чоловіків подібне не лякає, вони готові долати тисячі кілометрів, щоб знайти свою любов в нашій країні.

Ми теж подолали кілька км на електрокарі Jaguar, щоб показати вам найкрасивіші місця недалеко від Києва. Від них захоплює дух!

У Китаї наречених на ринку продають їх же батьки. Самих дівчат там немає, та й продавці повідомляють потенційному покупцеві лише рік народження, вагу і зріст дочок. У деяких районах сім'ї просять більше 30 000 доларів за наречену.

У Китаї на базарі наречених просять 30 000 доларів за одну дівчину
У Китаї на базарі наречених просять 30 000 доларів за одну дівчину / Фото: Pinterest

Китайським чоловікам досить важко знайти собі пару, каже членкиня української асоціації китаєзнавців Катерина Новак. Сім'я дівчини і дівчина обирають хлопця. У нього має бути достатньо фінансів, своє житло, машина.

Чому в Китаї торгують нареченими?

Так склалося, тому що в Китаї чоловіків на 30 мільйонів більше, ніж жінок. Тож менш заможні шукають дружину за кордоном. І все більше вибирають українок. Втім, як кажуть у весільних агенціях, з пандемією таких запитів менше.

"Китайським чоловікам цікаві українські дівчата. В карантин вони були, зараз на період карантину Китай взагалі весь закритий. І я думаю, що ще найближчі пару років цих запитів не буде", – зазначила власниця шлюбної агенції Наталія Коваль.

Автор: Людмила Гаврилюк.

Про українок, які вийшли заміж за китайців, дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, як пройшло таємне весілля прем'єра Британії Бориса Джонсона.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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