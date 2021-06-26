Чому китайці їздять за нареченими в Україну і скільки коштує китайська дружина (відео)

В Китаї наречених на ринках продають батьки. Але на всіх дівчат не вистачає, тому китайці їздять одружуватися в Україну

У Китаї наречених треба купувати, тому чоловіки їздять одружуватися в Україну / Фото: Pinterest

Китайці облюбували українських дівчат і масово пропонують їм руку та серце. Але іноземців ваблять не тільки краса і розум українок. Виявляється, весілля в Китаї – задоволення не з дешевих.

Інтернаціональні шлюби – це різний менталітет і традиції. Але китайських чоловіків подібне не лякає, вони готові долати тисячі кілометрів, щоб знайти свою любов в нашій країні.

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У Китаї наречених на ринку продають їх же батьки. Самих дівчат там немає, та й продавці повідомляють потенційному покупцеві лише рік народження, вагу і зріст дочок. У деяких районах сім'ї просять більше 30 000 доларів за наречену.

У Китаї на базарі наречених просять 30 000 доларів за одну дівчину / Фото: Pinterest

Китайським чоловікам досить важко знайти собі пару, каже членкиня української асоціації китаєзнавців Катерина Новак. Сім'я дівчини і дівчина обирають хлопця. У нього має бути достатньо фінансів, своє житло, машина.

Чому в Китаї торгують нареченими?

Так склалося, тому що в Китаї чоловіків на 30 мільйонів більше, ніж жінок. Тож менш заможні шукають дружину за кордоном. І все більше вибирають українок. Втім, як кажуть у весільних агенціях, з пандемією таких запитів менше.

"Китайським чоловікам цікаві українські дівчата. В карантин вони були, зараз на період карантину Китай взагалі весь закритий. І я думаю, що ще найближчі пару років цих запитів не буде", – зазначила власниця шлюбної агенції Наталія Коваль.

Автор: Людмила Гаврилюк.

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