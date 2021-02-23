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Чому дівчатка-підлітки одягаються, як хлопчики

Сьогодні, 15:57

Коли мамі не подобається, як виглядає її дитина, важливо звернути увагу на себе

В 4-му сезоні мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканалі "Україна" учасниками стали як дорослі, так і діти. В одному з випусків героїня проєкту скаржилася на непростий підлітковий період дочки. Як пережити цей час і правильно сприймати експерименти дитини, розповіли ведучі Ірина Фролова і Ільяс Сахтара.

Ведучі Ірина Фролова і Ільяс Сахтара
Ведучі Ірина Фролова і Ільяс Сахтара
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чому дівчинка носить одяг, в якому вона схожа на хлопця? У чому причина байдужого ставлення до своєї зовнішності? Ведучим мейковер-шоу "Місія: краса" не звикати до непростих завдань, але іноді дії і поведінка дорослих учасників відразу наводить на правильну відповідь.

Наприклад, коли мамі не подобається, як виглядає її дитина, важливо звернути увагу на себе і поставити наступні питання:

  • Як я ставлюся до своєї зовнішності?
  • Я гідно виглядаю або вдягаю те, що мені звично носити?
  • Я приклад для дитини?
  • Які мої негативні риси транслює дочка?

Чому бажано відповісти на ці питання, пояснив ведучий телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара.

"Одна з учасниць сказала мені: "Я розлінилась", – згадує ведучий Ільяс Сахтара. – Вона була першою серед всіх героїнь проєкту, хто чесно в цьому зізнався".

Тобто жінка не доглядала за собою, носила невиразний одяг, але вимагала уваги до своєї зовнішності від дочки.

Як зберегти гарні стосунки з дітьми
Як зберегти гарні стосунки з дітьми
Фото: Pexels

Якщо ж батьки вважають, що їхня дочка вибирає одяг для хлопчиків, щоб приховати жіночність, то у ведучої мейковер-шоу інша думка з цього приводу.

"У мене таке відчуття, що підліток просто шукає себе, – пояснила ведуча Ірина Фролова. – Бажано, щоб у стосунках було більше довіри, щоб батьки навчилися приймати експерименти своїх дітей".

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В 4-му сезоні мейковер-шоу "Місія: краса" тема "батьки-діти" прозвучить не раз. Ведуча Ірина Фролова дала пораду, яка стане в пригоді дорослим.

"Як пережити підлітковий період і при цьому не зруйнувати стосунки? "Я в майбутньому планую робити так, як це робила моя мама, – сказала ведуча Ірина Фролова. – Яке щастя, що у неї вистачило мудрості не критикувати, не засуджувати та іноді просто погоджуватися. Часом це рятує стосунки. Візьміть її тактику на озброєння".

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Джерело: Сьогодні
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