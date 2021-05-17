Переїдання, як звичка: як не їсти зайвого під впливом емоцій

Психолог розповіла про найпопулярніші причини емоційного переїдання і назвала 5 правил, щоб цього уникнути

Кадр з фільму "Щоденник Бріджит Джонс" Фото: скриншот

Наші емоції мають на нас великий вплив. Смуток, стрес і бажання отримати позитивні емоції можуть стати причиною переїдання. Згадайте будь-яку мелодраму, де головна героїня, коли їй погано, дістає з холодильника велику банку морозива і починає їсти його великою ложкою, і скаржитись подрузі на невдачі. Але які головні причини емоційного переїдання і як з ним впоратися, ми розбиралися з практичним психологом та тренером Світланою Донець.

Три головні причини переїдання

Причина 1. Звичка

"Коріння" переїдання можуть бути соціальними. Вони часто пов'язані з тим, як нас виховували в дитинстві або з тим, в якому оточенні ми живемо зараз. Уже в дорослому віці складно позбутися звички завжди залишати тарілку чистою, як в дитинстві вчили батьки. А якщо в офісі прийнято відпочивати з піцою і пивом, то не хочеться вибиватися з колективу.

Для кожної людини важливе прийняття соціального середовища, тому від таких звичок відмовлятися емоційно складно.

Що робити? Вихід є – усвідомити, що тільки ви несете відповідальність за своє життя. Якщо колективні звички шкодять вашому самопочуттю, то краще від них відмовитися. Прийняти рішення і діяти.

На щастя, позитивний приклад не менш заразливий, ніж шкідливий. Швидше за все, колеги незабаром теж відмовляться від піци і почнуть ходити на тренування, натхненні вашою силою волі і цілеспрямованістю.

Причина 2. Стрес

Кожен день ми відчуваємо стрес. І, до речі, в цьому немає нічого поганого. Стрес – це реакція організму, яка допомагає нам адаптуватися в нових обставинах.

Проблеми починаються, коли стресу стає занадто багато, а його надлишок відчуває практично кожен у великому місті. Пробки, погані новини, проблеми на роботі, недостатньо сну – і організм перестає справлятися з надмірним емоційним навантаженням. Починає шукати позитивні емоції в їжі.

В таких умовах наїдатися на ніч після роботи і перекушувати цукерками в офісі – легко може стати звичкою. Але, на жаль, їжа дає тільки ілюзорне полегшення, а потім часто викликає почуття провини і підсилює стрес.

Що робити? Щоб контролювати рівень стресу по-справжньому, потрібно налагодити режим дня і включити в свій графік антистресові заняття. Наприклад, медитацію, йогу або прогулянки на свіжому повітрі.

Якщо не звернути увагу на проблему вчасно, то пошук емоцій в їжі може привести до компульсивного переїдання і інших розладів харчової поведінки. А з ними вже не впоратися самостійно – потрібно звертатися до психотерапевта.

Причина 3. Самоконтроль

Проблемою самоконтролю прийнято називати ситуацію, коли людина не може відмовитися від солодощів або шкідливої їжі, а потім шкодує і страждає від почуття провини. Але у самоконтролю є і зворотна сторона. Іноді люди жорстко обмежують себе в їжі, що в підсумку теж веде до додаткового стресу і харчових "зривів".

Що робити? Порятунком від цієї проблеми може стати правило 80% на 20%. Коли в раціоні 80% корисної їжі, то абсолютно спокійно можна дозволити собі 20% улюблених солодощів і піци.

5 основних правил, щоб впоратися з емоційним переїданням

Режим дня з триразовим здоровим харчуванням без перекусів. Правило 80% на 20%. Антистресові практики: медитація, йога, прогулянки. Питний баланс. Вибирайте стакан води замість перекусу і пийте воду за 20 хвилин до їди. Регулярні тренування. Вони впливають не тільки на наше тіло, але і на хімічні процеси в мозку. Допоможуть впоратися з негативними емоціями, а ще спалять зайві калорії.

Тим часом ми з'ясували 7 практик, щоб швидко знизити рівень стресу.

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