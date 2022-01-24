Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва 🇧🇾 Навчання Союзна рішучість - 2022

Стиль Обами

Модний манікюр

Все до 14 лютого

Сміятись як Джим

Тренди 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Варто знати: як поводитися при мінуванні приміщень – поради експерта

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 17:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ці, здавалося б, елементарні речі має знати кожен, але в стресових ситуаціях ми часто забуваємо про найпростіше
Як поводитися у разі замінування приміщення
Як поводитися у разі замінування приміщення / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом в Україні надто багато тривожних новин. Тільки сьогодні СБУ знешкодила "терористів" в аеропорту під Києвом. Але що робити у страшній ситуації, якщо ви звичайна людина? У програмі "Ранок з Україною" розповіли про правила поведінки під час замінування територій.

Лілія Ребрик та Григорій Герман розповіли про найпростіші, але дуже важливі правила поведінки при замінуванні локацій, які ми знаємо, але втрачаємо голову при наближенні небезпеки: зберігайте спокій, не панікуйте та залиште приміщення.

Реклама

"Ранок з Україною" розповів про правила поведінки під час замінування різних приміщень
"Ранок з Україною" розповів про правила поведінки під час замінування різних приміщень / Фото: пресслужба

Чим менше ви намагаєтеся проявляти власну ініціативу в подібних випадках – щось робити чи панікувати, тим краще. Насамперед чітко прислухайтеся до команд, які звучать від охоронців або з гучномовця. І дійте відповідно до оголошеної інформації, – розповів експерт з безпеки Сергій Шабовта у програмі "Ранок з Україною".

Якщо ж загальної інформації немає, наприклад, стало відомо про замінування метрополітену або іншого простору з великим скупченням людей, потрібно сформувати певний алгоритм дій. І, головне, у жодному разі не піддаватися паніці довкола.

Одне з найпоширеніших базових рішень – евакуація. Потрібно сформувати певний алгоритм дій: забрати особисті речі, але якщо ви везете великогабаритний багаж, краще залишити його. Якщо ви на станції – повідомте про небезпеку провідникам і спокійно рухайтеся до ескалаторів. Якщо ви перебуваєте в поїзді – не залишайте його самостійно, дочекайтеся команди, – підкреслив експерт.

Реклама

Якщо стало відомо про замінування навчального закладу, потрібно спокійно та чітко пояснити учням, що робити, без зайвої балаканини. А ще краще – періодично проводити інструктажі про евакуацію та подібні речі.

Реклама

Як тільки чуєте оголошення про екстрену ситуацію, без зайвих рухів, слів та паніки залиште приміщення згідно з озвученими правилами. У будь-якому торговому центрі має висіти план евакуації. Як тільки опинитеся поза зоною ризику, відразу ж повідомте близьким про те, що з вами все добре.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Також не пропустіть: навіщо потрібні обійми і як правильно обійматися – поради психолога

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
24 січня. Сьоїті Йокої. 50 років тому на острові Гуам знайшли капрала, який, не повіривши в капітуляцію Японії у Другій світовій, 28 років провів у джунглях - чекав наказу про наступ…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
17 — 23 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти