Один вдома: як зустріти Новий рік 2022 одному і не впасти в депресію

Не засмутитися, не плакати, не нудьгувати... На питання, як це зробити в казкову ніч року, розповідає психолог

Як впоратися з самотністю на Новий рік 2022 / Фото: Vogue

Ми дізналися у психолога Олени Щербань, як впоратися з самотністю, особливо в ніч казок та магії, щоб остаточно не розчаруватися у житті.

Новий рік – це час приємних турбот та хвилювань. Час, коли ми звикли дарувати та отримувати подарунки. Для багатьох – це чарівні сюрпризи та нові зустрічі. Звичайно, найважливішою умовою гарного настрою для зустрічі Нового року 2022 року буде вміння знаходити позитивні сторони того, що у вас є таке цінне Тут і Зараз.

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Психолог Альона Щербань / Фото: пресслужба

Це свято має і свою полярність. У Новий рік все загострюється і відтінюється по-особливому. Усі дефіцити будуть посилені: самотність, нестача сил, грошей, енергії. Все, що хочеться сховати – спливе на поверхню. І якщо ти самотній, то особливо гостро це помітиш.

Якщо у вас немає сил готувати собі чудо чи казку, то цього й не станеться.

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Як не сумувати у новорічну ніч

Якщо бути сміливим і не ховати від себе цю полярну частину, можна на неї спиратися. Прийнявши, що ти самотній, можеш заздалегідь подбати про себе, про компанію. Якщо ви хочете чудес, варто подумати, як ці чудеса створити у своєму житті. Подумайте, що особисто для вас може створити цю магію? Може це ваш власний маленький ритуал, наприклад, погуляти у парку, пограти у сніжки, покататися на ковзанах чи скотитися з гірки. Подумайте, що може допомогти відчути себе безтурботною та маленькою дитиною.

Також можете створити свої правила свята. Якщо вирішили відзначати Новий рік на самоті, подумайте, як варто провести це свято, щоб порадувати себе. Провести його за своїми правилами. Наприклад, без ялинки або якогось зайвого клопоту, але з подарунком. Дуже важливо для себе визначити, що створює стан радості та щастя. Можливо, це новорічні фільми, мультфільми, які приносили задоволення в дитинстві, коли ви святкували Новий рік зі своєю родиною. Можливо, зі святом асоціюється якась особлива їжа. Для багатьох це запах мандарин. Який одяг викликає захоплення, надихає і робить стан більш наповненим щастям.

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Спробуйте створити атмосферу зовні. Прикрасити будинок особливим чином. Можна прикрасити ялинку або купити предмети для будинку, які асоціюватимуться зі святом. Цей день повинен відрізнятись від усіх інших. Якщо ви залишилися без компанії, у вас завжди є вибір: приєднатися до масових гулянь та святкування Нового року, наприклад, на центральній ялинці. Ви зможете приєднатися та відчути атмосферу свята, веселощів.

Будьте чесні самі із собою. Якщо ви дійсно хочете зустріти Новий рік на самоті – дозвольте собі це. Або якщо ви вирішили поїхати до своїх близьких, можете запитати себе: для кого я готую це свято? Для кого я їду туди? Цього хочу я чи мої дії продиктовані бажанням бути добрим (подругою, чоловіком, дочкою, сином тощо) для когось? Після урочистості, де кожен має відповідати якомусь внутрішньому плану, все ж таки настане час відновлення. І новорічні свята – завжди час перезавантаження. З застереженням, що хтось дозволяє собі байдикувати, а хтось виконує обов'язки перед рідними, ставлячи себе на останнє місце.

Підсумки 2021 року

Перед Новим роком було б непогано підбити підсумки, щоб повернути цінність року, що йде з вашого життя. Напишіть, що ви зробили для себе важливе. Як ви дбали про себе цього року? Що допомогло вам змінитись?

А ще на це свято заведено складати список бажань. Але робіть ваші бажання конкретнішими. Не просто "я хочу схуднути наступного року" або "я хочу заробити багато грошей", а прописуйте ваші бажання як цілі: "я хочу схуднути на 5 кілограм".

Далі пропишіть, як ви будете до цього рухатися, що для цього робитимете: "я піду до спортзалу чи на танці, йогу". Якщо мрієте про подорожі, то пишіть не просто "я хочу відвідати іншу країну", а описуйте саме якусь країну, з ким і коли ви хочете відвідати.

Те саме стосується грошей. Якщо ви бажаєте, щоб ваша заробітна плата стала вищою, спробуйте прописати конкретну цифру і як ви до цього прийдете.

Якщо ви спробуєте зустріти Новий рік на самоті і не в змозі жертви, накручуючи себе негативними думками, ви можете отримати новий досвід зустрічі з собою, який трапляється не так вже й часто. Час, коли ми відволікаємось від навколишнього світу і можемо по-справжньому прислухатися до наших бажань. У цей момент ми можемо просто мріяти та будувати плани.

Загадувати бажання, думати про майбутнє і для всього цього потрібно лише почути своє серце і слідувати його голосу. І для цього нам достатньо нас самих.

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