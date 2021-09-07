Молодик 7 вересня: що не можна робити

Сьогоднішній молодик проходить під знаком Діви, що додасть відповідальності й уважності в роботу, а ще в цей період можна загадувати бажання.

Особливості дня молодика 7 вересня / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 7 вересня, проходить перший осінній молодик у 2021 році. Що цікавого очікується в цей період, чим він небезпечний, які особливості цього дня, що можна, а що категорично не можна робити в фазу молодика, щоб уникнути неприємностей, читайте в нашій статті.

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Особливості молодика 7 вересня

7 вересня о 3:53 за київським часом, відбувся молодик, який припадає на період 1-го і 2-го місячного дня .

Під час молодика супутник Землі розташований між нашою планетою і Сонцем практично на одній прямій із ними, а тому його не видно на небі.

Астрологи називають цей період дуже значущим. Саме зараз можна планувати своє життя на наступний цикл, який триватиме майже місяць до чергового молодика. Також це вдалий час для накопичення сил на нові важливі справи.

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Молодик, що настає в знаку Діви , сприяє практичному і раціональному настрою. Діва робить людей більш відповідальними і дисциплінованими. В цей час легше йде робота, що вимагає великої точності дій, уважності і зосередженості.

Цей період чудово підходить для роботи, де потрібна точність аж до педантичності, сім разів відміряти, перш ніж відрізати .

Що не можна робити під час молодика 7 вересня

Місяць у Діві привертає увагу до дрібниць, за якими є ризик не помітити головного , а тому важливо не забувати про пріоритети.

, а тому важливо не забувати про пріоритети. На молодика під знаком Діви краще не починати роботу, що вимагає швидкості реакції , тому що вона затягнеться надовго.

, тому що вона затягнеться надовго. Також краще не приймати відповідальних рішень і не робити необдуманих вчинків.

і не робити необдуманих вчинків. відкладіть важку фізичну працю .

. У день молодика також краще утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил.

. Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил. У період молодика не можна перебувати в зневірі , скандалити, бажати комусь зла, тому що до вас повернеться весь вихідний від вас негатив.

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