Ніяких грошей за домашню роботу або навчання: головні принципи у вихованні дітей відомого психолога

Не можна жертвувати особистим щастям заради своїх дітей, адже у щасливих батьків і діти ростуть щасливими, вважає Наталія Холоденко

Психолог Наталія Холоденко ніколи не буде платити синові Ларіону і дочки Вів'єн за виконання домашніх обов'язків. Про це вона розповіла в програмі "Зірковий шлях", яку ведуть Даніель Салем і Альона Вінницька на телеканалі "Україна". Які ще принципи у вихованні дітей є у відомого психолога – далі в матеріалі.

Правила виховання дітей Наталії Холоденко – дивіться відео:

Прибирання і готування: які обов'язки по дому є у дітей психолога

Син і дочка відомого психолога, незважаючи на свій юний вік, можуть самостійно приготувати собі сніданок, а потім ще прибрати за собою.

"Я Ларіону з Вівой купила сковорідки для 2 яєць. І вони одночасно готують іноді ", – говорить Наталія Холоденко.

За словами психолога, її дочка любить прибирати. Вона миє туфлі, чоботи натирає. Вона все це любить, тому її привчають це робити.

"У мене діти часто бувають в таких умовах, де вони мені допомагають. Я вважаю, що все треба вміти, але треба вчити дівчинку, що вона має право мріяти, чогось хотіти. Життя – це не шлях працівниці або прибиральниці. Вона повинна бути різною ", – пояснила Холоденко.

Треба ганяти: якого принципу у вихованні сина дотримується психолог

А ось сина Ларіона, каже психолог, треба ганяти: "Я його так шкодувала, так як розлучення і потім він так складно адаптувався в школі, він не ходив до садочка. І як тільки він починає мені щось допомагати готувати або ще щось, це корисно. У нього тоді самоповагу, самооцінка з'являється, "я вмію", – розповіла Холоденко.

За словами відомого психолога, вона не хотіла виховати своїх дітей мажорами, у яких є все.

"Я навіть не планую купувати їм нерухомість. Мені ніхто не купував квартиру. І тато казав: "Заробиш". Я заробила ", – каже психолог.

Ніяких грошей за виконання домашніх обов'язків

Холоденко не заохочує дітей до виконання домашніх обов'язків грошима.

"Ніколи в житті не буду платити дітям за обов'язки або навчання. Я вважаю це абсурдним. Хтось каже – треба мотивувати, навчання – це їх робота. Мені не платили за навчання в школі. Якщо дитина не розуміє, для чого йому потрібна навчання в школі, навіть за гроші він цього не зрозуміє. Ніколи. Це не завжди погано, але точно це не моя історія ", – розповіла Холоденко.

Психолог Наталія Холоденко Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дизайнерський одяг і червона ікра: як психолог балує своїх дітей

Наталія Холоденко не приховує, що іноді балує дітей дизайнерським одягом, а на сніданок дозволяє червону ікру.

"Хресна нас постачає червоною ікрою, тому ми часто собі дозволяємо, – каже Холоденко і додає. – Найдорожча річ у гардеробі Віви, хрещена їй подарувала на день народження з соболя жилетку. Я кажу: "Ще у мами соболя немає, а у Віви вже є".

У Віви багато дуже дорогих речей. Коли бачу хороші речі, я не можу пройти повз. Особливо Dolce & Gabbana, у них дитячий одяг як доросла. Я часто купую якусь собі кофточку і Віве таку ж. Такий Family Look робимо ".

Потрібно жертвувати власним егоїзмом: як розлучення вплинув на сина

Заради дітей часом слід жертвувати власним егоїзмом. Холоденко не лукавить, коли каже: хоча їм з першим чоловіком розлучення і дався важко, сина це ніяк не стосується. І незважаючи на образи колишнього подружжя друг на друга, Ларіон прекрасно спілкується з обома батьками.

"Я вважаю, що заради дитини іноді можна забути свої образи або проігнорувати їх, і намагатися йому дати те, що важливо для кожної дитини. Ми розуміємо, що 1 вересня важливо перші 3 роки для дитини, і хочеться, щоб там був і тато, і мама. Випускний в школі 1-го класу ", – пояснює психолог.

За її словами, зовсім не проблема прийти на такі заходи разом з колишнім чоловіком, щоб син не відчував себе в цьому плані неповноцінним. У них навіть є така домовленість.

Головне правило виховання дітей від психолога

Ніколи не варто жертвувати особистим щастям заради своїх дітей. Оскільки у щасливих батьків і діти ростуть щасливими.

"Найголовніше спадок, який ми залишаємо своїм дітям, це не квартири, не машини, не супер освіту, а це образ щасливої людини. Тобто, коли щаслива мама, у дитини з'являється право бути щасливим. Коли щасливий тато, у дитини з'являється приклад бути щасливим ", – говорить Наталія Холоденко.

Тому своє особисте щастя, пояснює психолог, потрібно ставити на 1 місце, і тоді з'являється шанс, що і наші діти будуть щасливими.

"Не тому що ми стали прислужувати своїм дітям, не тому що ми чимось заради них пожертвували. А так як я відповідаю за своє життя, я її строю максимально щасливо, щоб і мої діти мали право на розлучення, інакомислення, на все те, що виходить за рамки такого ідеального світу ", – переконана психолог.

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