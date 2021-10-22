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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Ні копійки більше: як позбутися залежності скуповувати все (відео)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
22 жовтня, 14:43
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"Здрастуйте, мене звуть Юля і я шопоголік". Перший крок на шляху до вирішення проблеми – це її усвідомлення і прийняття. Як утриматися від імпульсивних покупок, розповідаємо в статті

Шопоголіки – люди, які отримують справжній кайф від походу в магазин і, власне, самих покупок. Іноді, це хобі може перетворитися в залежність. Зізнайтеся, скільки разів у вашому житті ви відправлялися в магазин за блузкою, а поверталися з масою інших речей.

Покупці зізнаються, що ходять в магазин по кілька разів на тиждень. Так вони отримують адреналін, кайф. Що цікаво, часто ця ейфорія не супроводжується процесом покупки. Люди просто блукають в торговому центрі між рейлами з речами.

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Ще одним пунктом у шопоголіків є використання самої речі. Суть в тому, що після процесу покупки, одяг або надягається 1-2 рази, або так і висить в шафі кілька років з бирками.

На перший погляд такі витрати шкодять щомісячного доходу. Насправді шопоголізм може перерости в неконтрольовану згубну звичку. У психології для такого є спеціальний термін – "оніоманія". Це коли людина отримує позитивні емоції тільки, якщо щось купує.

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Справа в тому що купуючи нову річ, яка нам дуже подобається, в організмі виробляється адреналін, і підвищується рівень ендорфінів і дофаміну – гормонів, які відповідають за задоволення. Тому людині хочеться все частіше повертатися до приємної справи.

Імпульсивні покупки все частіше заповнюють наші гардероби. Власне, тому у нас забиті шафі, а надіти нічого.

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Щоб запобігти таким дурним розтратам, стилісти дають кілька рекомендацій:

  • Складайте список того, що вам необхідно купити.
  • Якщо вирішили купити щось, зробіть паузу. Прогуляйтеся, подумайте з чим ви будете комбінувати цю річ.
  • Зберігайте чеки. Коли мозок охолоне, ви по-новому можете поглянути на вартість покупки.

Звичайно, завзятих шопоголіків ці правила не зупинять ніколи. Якщо ж ви бачите неконтрольовані витрати, проблеми з кредитами та інші речі, які трапилися в результаті шопінгу – краще зверніться до фахівця.

Раніше ми розповідали, як оновити гардероб і не залишитися без грошей: слушні поради стиліста

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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