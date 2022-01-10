Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка

Пісні року

Чек-лист на січень

Підсумки року

Шоу "Маска"-2

Різдво 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

У скільки повинні починатися уроки у школах – думка вчених

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 січня, 18:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Швейцарським дослідникам вдалося довести, що таке рішення призведе до кращої успішності учнів, а також сприятливо вплине на їхнє фізичне здоров'я
Вчені: уроки у школі повинні починатися не раніше 10-11 години
Вчені: уроки у школі повинні починатися не раніше 10-11 години / Фото: pixabay.com

Раніше у народжених у пандемію виявили відставання у рухових та когнітивних навичках, тепер же швейцарські вчені дійшли нового висновку щодо дітей – уроки у школах потрібно починати не раніше 10-11 годин. Дослідження підтвердили, що це добре впливає на їхню успішність, повідомляє JAMA Network.

Збиток пандемії Covid-19, завданий навіть психологічному здоров'ю людей, неосяжний. Найбільше постраждали старі та молодь. Але вчені змогли знайти й користь у самоізоляції – закриття шкіл, хоч як це дивно.

Реклама

Дослідники провели експеримент на швейцарських школярах і дійшли висновку, що діти, які навчаються вдома з березня по червень 2022 року, почали більше спати. Це корелювало з іншими показниками покращення самопочуття. Давно відомо, що організму, який росте, потрібно більше сну, це пов'язано з гормональними змінами. Вчені встановили, що підлітки спали на 75 хвилин на день довше, ніж у період, коли школи були відкриті. І, що ще краще, у стінах будинку та під наглядом батьків вони стали рідше споживати кофеїн, алкоголь та нікотин.

У досвіді взяли участь 8972 підлітків із середніх шкіл Швейцарії. Для початку опитували більше 3600 старшокласників. Потім зіставили результати цього опитування з іншим, проведеним у 2017 році, для таких самих за віком 5300 школярів.

Реклама

Порівнявши аналізи, вчені довели, що протягом навчального року діти, які навчаються вдома, прокидалися в середньому на 90 хвилин пізніше, ніж підлітки, які відвідували школу. У свою чергу, також і спати вони лягали приблизно на 15 хвилин пізніше. Виходить, діти почали спати у середньому на 75 хвилин довше. Це добре вплинуло на фізичне здоров'я, але негативно на психологічне, адже підлітки, які перебували на самоізоляції, скаржилися на смуток та самотність.

Виходячи з цих даних, вчені рекомендують після пандемії починати уроки пізніше, ніж це заведено сьогодні. Принаймні, якщо йдеться про підлітків. Це вплине не лише на загальне самопочуття школярів, а й на успішність. Дослідники розповіли, що для старшокласників корисно розпочинати навчальні заняття не раніше 10-11 години ранку.

До інших новин про пандемію: під Одесою школярі йдуть на дистанційну

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#людина_цього_дня
10 січня. Чарльз Пірсон. 159 років тому (1863) розпочала роботу перша лінія лондонської підземки Metropolitan Railway, що налічувала лише 7 станцій. Так з'явилося перше у світі метро…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Detox після свят
Обирай ЗОЖ
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
10 — 16 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти