У скільки повинні починатися уроки у школах – думка вчених

Швейцарським дослідникам вдалося довести, що таке рішення призведе до кращої успішності учнів, а також сприятливо вплине на їхнє фізичне здоров'я

Вчені: уроки у школі повинні починатися не раніше 10-11 години / Фото: pixabay.com

Раніше у народжених у пандемію виявили відставання у рухових та когнітивних навичках, тепер же швейцарські вчені дійшли нового висновку щодо дітей – уроки у школах потрібно починати не раніше 10-11 годин. Дослідження підтвердили, що це добре впливає на їхню успішність, повідомляє JAMA Network.

Збиток пандемії Covid-19, завданий навіть психологічному здоров'ю людей, неосяжний. Найбільше постраждали старі та молодь. Але вчені змогли знайти й користь у самоізоляції – закриття шкіл, хоч як це дивно.

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Дослідники провели експеримент на швейцарських школярах і дійшли висновку, що діти, які навчаються вдома з березня по червень 2022 року, почали більше спати. Це корелювало з іншими показниками покращення самопочуття. Давно відомо, що організму, який росте, потрібно більше сну, це пов'язано з гормональними змінами. Вчені встановили, що підлітки спали на 75 хвилин на день довше, ніж у період, коли школи були відкриті. І, що ще краще, у стінах будинку та під наглядом батьків вони стали рідше споживати кофеїн, алкоголь та нікотин.

У досвіді взяли участь 8972 підлітків із середніх шкіл Швейцарії. Для початку опитували більше 3600 старшокласників. Потім зіставили результати цього опитування з іншим, проведеним у 2017 році, для таких самих за віком 5300 школярів.

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Порівнявши аналізи, вчені довели, що протягом навчального року діти, які навчаються вдома, прокидалися в середньому на 90 хвилин пізніше, ніж підлітки, які відвідували школу. У свою чергу, також і спати вони лягали приблизно на 15 хвилин пізніше. Виходить, діти почали спати у середньому на 75 хвилин довше. Це добре вплинуло на фізичне здоров'я, але негативно на психологічне, адже підлітки, які перебували на самоізоляції, скаржилися на смуток та самотність.

Виходячи з цих даних, вчені рекомендують після пандемії починати уроки пізніше, ніж це заведено сьогодні. Принаймні, якщо йдеться про підлітків. Це вплине не лише на загальне самопочуття школярів, а й на успішність. Дослідники розповіли, що для старшокласників корисно розпочинати навчальні заняття не раніше 10-11 години ранку.

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