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На що здатна сила думки: реальні історії зірок

Сьогодні, 18:42

Психолог пояснила, як правильно управляти своїми думками і словами

Щоб притягти в своє життя те, що сильно хочеться, потрібно використовувати силу думки, слова і візуалізувати свої бажання. У цьому впевнені українські зірки, які розповіли особисті історії у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". А психологи Алла Клименко та Наталія Холоденко пояснили, як саме працює сила думки, слова і візуалізація.

Як працює сила думки

Співачка Оля Цибульська згадала, як силою думки скасувала ранкові зйомки, на які дуже не хотіла їхати.

Оля Цибульська на "Голосі країни 10"
Оля Цибульська на "Голосі країни 10"
Фото: прес-служба

"Я пам'ятаю, що я настільки цього не хотіла, що всю ніч плакала. І молилася, щоб ці зйомки не відбулися. Я не могла не прийти, тому що у мене був контракт жорсткий підписаний, і вранці, коли ми прокинулися, я була дуже приємно здивована, тому що ця людина подзвонила на канал і сказала, що зйомки не буде", – розповіла співачка.

Актриса Ольга Сумська теж вірить в силу думки: "Я пам'ятаю, що я спізнювалася на потяг і були величезні затори. І я силою думки – знаєте, "Я тучи разведу руками" – просто вплинула на ці затори, і вони зникли. Я встигла на поїзд".

Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

Однак нічого надприродного в цих ситуаціях немає, пояснює психолог Алла Клименко, яка вже 11 років вивчає щастя.

За її словами, річ у тім, що у нас є частина мозку, яка називається "ретикулярна формація". Тобто ми зміщуємо фокус на те, що добре, і більше помічаємо ті речі, які "працюють".

Зірки, які вірять в силу думки – дивіться відео:

"Відповідно, багато інших ситуацій, коли людина хотіла встигнути на літак, але не встигла, вона не так зауважує, ніж коли вона хотіла на нього встигнути і її затримали. Ось воно – диво, ух ти! Дивіться, як це спрацювало", – пояснила психолог.

Однак експерт упевнена: наші думки все ж впливають на наше життя.

"У психології є такий термін -" здійснене пророцтво". Якщо говорити простою мовою, то це дійсно думки, які стають реальністю", – пояснила Алла Клименко.

Наприклад, артистка-менторка Ольга Горбачова на власному досвіді переконалася, що силою думки можна вплинути на свою зовнішність.

Ментор Ольга Горбачова
Ментор Ольга Горбачова
Фото: прес-служба

"Жінка починається зі своїх думок. І я кажу, що краще для краси працюють не уколи і ботокс, а афірмації, позитивні установки для краси: "Сьогодні я така, як ніколи раніше. Моя шкіра сяє, і кожна моя клітина наповнена молодістю", – поділилася своїм секретом співачка.

Слід пам'ятати, що таку ж силу мають і негативні думки!

"Припустимо, дівчина вважає, що вона некрасива. І рано чи пізно може статися, що вона буквально стане непривабливою. Якщо я вважаю, що я гірше за інших, це робить мене сумною, пригніченою, мені не хочеться нічого робити, і не з'являється енергія для того, щоб створювати якісь проєкти, я їх не створюю, нічого не роблю, нікуди не йду", – пояснила Клименко.

Як працює сила слова

У те, що слова так само, як і думки, мають силу, вірять співачки Оля Цибульська, Віра Брежнєва і співак Олег Винник.

"Коли я чую від когось: я зроблю так, щоб не було цього, потрібно запобігти якимось там речам недобрим.. І як тільки ти сказав цю річ – вона збудеться. Наприклад, якщо ти дитині скажеш: ти не чіпай плиту, вона гаряча. Потім дитина набагато швидше отримає цей опік, ніж якби ви не говорили про це", – вірить співак.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: прес-служба

Водночас Алла Клименко пояснює, що багато людей формулюють свої думки так: "Не хочу, щоб мені не щастило" або "Боюся, що це станеться". Такі формулювання, каже психолог, створюються з негативної позиції.

"І природно, починаємо собі фантазувати, як все буде погано, як все буде жахливо. Це впливає на наш емоційний внутрішній стан. Зрозуміло, що таким чином ми і поводимось", – пояснила експертка.

Співачка Оля Полякова під час іспиту на відвертість поскаржилася Маші Єфросинінійї, що її слова і бажання часто збуваються – не зовсім так, як би їй хотілося.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Якщо ми хочемо налаштувати себе на позитивну хвилю, варто думати про те, про що ми хочемо думати, формулювати думки позитивно, конкретно, в теперішньому часі, докладно, щоб було зрозуміло, чого конкретно і як я хочу", – радить психолог.

Як працює візуалізація бажань

"Якщо я чогось хочу, я чітко формулюю цю думку, я придумую, який вигляд це матиме, і так досягаю своєї мети. Хотів собі будинок – отримав будинок. Хотів, щоб у мене було багато тварин – у мене три ротвейлери", – розповідає продюсер і співак Гена Вітер.

Переконалася в силі візуалізації і Наталія Холоденко, яка стала однією з найвідоміших психологів країни.

Психолог Наталія Холоденко
Психолог Наталія Холоденко
Фото: телеканал "Україна"

"Я колись згадала і зрозуміла, що я багато разів уявляла, як у мене беруть інтерв'ю. Весь час, коли я ішла в школу або поверталася з неї, я давала інтерв'ю, я розмовляла сама із собою, тому що мені було дуже нудно. Я думаю, що ця візуалізація спрацювала", – ділитися особистим досвідом Наталія.

А Алла Клименко нагадала фразу, що життя дає нам тільки те, про що ми наважимося попросити. Тому не обмежуйте себе в своїх бажаннях, формулюйте їх правильно, і вони обов'язково стануть реальністю!

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