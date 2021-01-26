На що здатна сила думки: реальні історії зірок

Психолог пояснила, як правильно управляти своїми думками і словами

Щоб притягти в своє життя те, що сильно хочеться, потрібно використовувати силу думки, слова і візуалізувати свої бажання. У цьому впевнені українські зірки, які розповіли особисті історії у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". А психологи Алла Клименко та Наталія Холоденко пояснили, як саме працює сила думки, слова і візуалізація.

Як працює сила думки

Співачка Оля Цибульська згадала, як силою думки скасувала ранкові зйомки, на які дуже не хотіла їхати.

Оля Цибульська на "Голосі країни 10" Фото: прес-служба

"Я пам'ятаю, що я настільки цього не хотіла, що всю ніч плакала. І молилася, щоб ці зйомки не відбулися. Я не могла не прийти, тому що у мене був контракт жорсткий підписаний, і вранці, коли ми прокинулися, я була дуже приємно здивована, тому що ця людина подзвонила на канал і сказала, що зйомки не буде", – розповіла співачка.

Актриса Ольга Сумська теж вірить в силу думки: "Я пам'ятаю, що я спізнювалася на потяг і були величезні затори. І я силою думки – знаєте, "Я тучи разведу руками" – просто вплинула на ці затори, і вони зникли. Я встигла на поїзд".

Акторка Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

Однак нічого надприродного в цих ситуаціях немає, пояснює психолог Алла Клименко, яка вже 11 років вивчає щастя.

За її словами, річ у тім, що у нас є частина мозку, яка називається "ретикулярна формація". Тобто ми зміщуємо фокус на те, що добре, і більше помічаємо ті речі, які "працюють".

Зірки, які вірять в силу думки – дивіться відео:

"Відповідно, багато інших ситуацій, коли людина хотіла встигнути на літак, але не встигла, вона не так зауважує, ніж коли вона хотіла на нього встигнути і її затримали. Ось воно – диво, ух ти! Дивіться, як це спрацювало", – пояснила психолог.

Однак експерт упевнена: наші думки все ж впливають на наше життя.

"У психології є такий термін -" здійснене пророцтво". Якщо говорити простою мовою, то це дійсно думки, які стають реальністю", – пояснила Алла Клименко.

Наприклад, артистка-менторка Ольга Горбачова на власному досвіді переконалася, що силою думки можна вплинути на свою зовнішність.

Ментор Ольга Горбачова Фото: прес-служба

"Жінка починається зі своїх думок. І я кажу, що краще для краси працюють не уколи і ботокс, а афірмації, позитивні установки для краси: "Сьогодні я така, як ніколи раніше. Моя шкіра сяє, і кожна моя клітина наповнена молодістю", – поділилася своїм секретом співачка.

Слід пам'ятати, що таку ж силу мають і негативні думки!

"Припустимо, дівчина вважає, що вона некрасива. І рано чи пізно може статися, що вона буквально стане непривабливою. Якщо я вважаю, що я гірше за інших, це робить мене сумною, пригніченою, мені не хочеться нічого робити, і не з'являється енергія для того, щоб створювати якісь проєкти, я їх не створюю, нічого не роблю, нікуди не йду", – пояснила Клименко.

Як працює сила слова

У те, що слова так само, як і думки, мають силу, вірять співачки Оля Цибульська, Віра Брежнєва і співак Олег Винник.

"Коли я чую від когось: я зроблю так, щоб не було цього, потрібно запобігти якимось там речам недобрим.. І як тільки ти сказав цю річ – вона збудеться. Наприклад, якщо ти дитині скажеш: ти не чіпай плиту, вона гаряча. Потім дитина набагато швидше отримає цей опік, ніж якби ви не говорили про це", – вірить співак.

Олег Винник Фото: прес-служба

Водночас Алла Клименко пояснює, що багато людей формулюють свої думки так: "Не хочу, щоб мені не щастило" або "Боюся, що це станеться". Такі формулювання, каже психолог, створюються з негативної позиції.

"І природно, починаємо собі фантазувати, як все буде погано, як все буде жахливо. Це впливає на наш емоційний внутрішній стан. Зрозуміло, що таким чином ми і поводимось", – пояснила експертка.

Співачка Оля Полякова під час іспиту на відвертість поскаржилася Маші Єфросинінійї, що її слова і бажання часто збуваються – не зовсім так, як би їй хотілося.

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Якщо ми хочемо налаштувати себе на позитивну хвилю, варто думати про те, про що ми хочемо думати, формулювати думки позитивно, конкретно, в теперішньому часі, докладно, щоб було зрозуміло, чого конкретно і як я хочу", – радить психолог.

Як працює візуалізація бажань

"Якщо я чогось хочу, я чітко формулюю цю думку, я придумую, який вигляд це матиме, і так досягаю своєї мети. Хотів собі будинок – отримав будинок. Хотів, щоб у мене було багато тварин – у мене три ротвейлери", – розповідає продюсер і співак Гена Вітер.

Переконалася в силі візуалізації і Наталія Холоденко, яка стала однією з найвідоміших психологів країни.

Психолог Наталія Холоденко Фото: телеканал "Україна"

"Я колись згадала і зрозуміла, що я багато разів уявляла, як у мене беруть інтерв'ю. Весь час, коли я ішла в школу або поверталася з неї, я давала інтерв'ю, я розмовляла сама із собою, тому що мені було дуже нудно. Я думаю, що ця візуалізація спрацювала", – ділитися особистим досвідом Наталія.

А Алла Клименко нагадала фразу, що життя дає нам тільки те, про що ми наважимося попросити. Тому не обмежуйте себе в своїх бажаннях, формулюйте їх правильно, і вони обов'язково стануть реальністю!

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