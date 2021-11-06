Чоловіки більше страждають від розриву стосунків, ніж жінки – думка вчених

Чоловіки більше страждають від розриву стосунків і частіше обговорюють свій емоційний стан та біль онлайн, ніж жінки. Такого висновку дійшли британські та швейцарські психологи, провівши дослідження. Дані опублікували у науковому виданні Journal of Social and Personal Relationships.
Усього дослідники проаналізували дані 184 тисяч людей, які звернулися за психологічною допомогою на різні онлайн-платформи
Так, більшість користувачів розповідали про комунікативні проблеми, кожен восьмий відзначив проблеми довіри у відносинах. Цікаво, що найчастіше люди розповідаючи про труднощі у відносинах, зосереджуючись на емоційності, але не на суті проблеми.
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Чоловіки ж обговорюють свій психічний стан після розриву набагато частіше ніж жінки. Також чоловіки частіше користуються онлайн-платформами для вирішення труднощів у відносинах і отриманні консультації психолога.
В онлайн-розмовах жінки більше обговорюють теми, пов'язані з насильством, відстанню, домашніми справами та фінансові питання. А от чоловіки частіше зосереджуються на темах душевної рівноваги, емоційного болю, побаченнях, вечірках та особистих якостях.
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