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Чи можна переучувати шульгу – відповідь психолога і тест на визначення, правша ви чи ні

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
13 серпня, 13:45
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Сьогодні, 13 серпня, в світі відзначають Міжнародний день шульги. Людям, які основні дії виконують лівою рукою, буває досить нелегко, адже майже все, що нас оточує, адаптоване під правшів
Чи можна переучувати шульгу
Чи можна переучувати шульгу / Фото: Unsplash

Навколо теми про шульг ходить багато чуток і суперечок – хто більш творчий і креативний, до того, чи потрібно переучувати дитину писати "правильною" рукою і які можуть бути наслідки. Психолог Тетяна Ловчинська розставила всі крапки над "і" і дала тест на визначення, яка півкуля у вас домінує.

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Психолог Тетяна Ловчинська
Психолог Тетяна Ловчинська / Фото: пресслужба

5 теорій, чому люди народжуються шульгами

Загалом існує кілька основних теорій, які пояснюють, чому близько 10% населення шульги, в той час, коли інші користуються своєю правою рукою, як ведучою:

  1. Теорія щита і меча була дуже популярна довгий час. Оскільки щит тримали в лівій руці, щоб захищати серце, а зброю – в правій. Ось це і визначило провідне положення правої руки.
  2. Також є соціальні теорії ліворукості, коли звички і навколишнє середовище формують провідну руку. Однак в чистому вигляді її дуже легко спростувати, адже не у всіх батьків шульг такі ж діти, або навпаки – можна знайти приклади, коли у батьків-правшів дитина шульга.
  3. Генетичні теорії запропонували пов'язувати рукість і латералізацію мовних функцій. Це передбачає залежність рукості від двох генів, один з яких визначає мовну латералізацію, а інший – контроль моторних функцій.
  4. Також в походженні ліворукості мають значення фактори допологового розвитку, в тому числі і ендокринний статус матері і дитини, що визначає розвиток правої і лівої півкуль мозку в період внутрішньоутробного розвитку.
  5. Є ще й комплексні теорії. Але, як видно, причини варто шукати в сукупності декількох чинників: як генетичних, так і соціальних.

Сьогодні Міжнародний день шульги 2021
Сьогодні Міжнародний день шульги 2021 / Фото: Depositphotos

Якими особливостями володіють шульги

Проводилися численні дослідження, щоб зрозуміти, хто розумніший: правші чи шульги. Але за результатами тестів на інтелект не було виявлено суттєвих відмінностей.

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А ось інше дослідження, опубліковане в журналі Brain 2019 року, показало, що у шульг ліва і права півкулі мозку краще пов'язані і скоординовані в областях, пов'язаних з мовою.

Ці риси припускають, що шульги можуть володіти чудовими словесними навичками. Також такі особливості в будові мозку допомагають шульгам бути гнучкішими, знаходити нові шляхи для вирішення завдань і, відповідно, проявляти свою креативність.

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А ще варто зазначити, що шульги можуть процвітати в спорті. Тоді як у більшості людей провідна рука права, вміле володіння лівою і певний елемент несподіванки дає конкурентну перевагу.

Крім цього, швидка реакція шульг забезпечується спрощеною схемою передачі сигналів. У шульг права півкуля мозку і сприймає зоровий образ, і контролює дію лівої руки.

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Психолог коментує ці особливості так:

Хочеться закликати всіх не міркувати в категоріях "а хто краще?", "хто креативніше, швидше або розумніше?" Адже всі ми різні, унікальні, і наші особливості формують неповторну особистість.

Шульги в світі правшів

В чому особливість шульг
В чому особливість шульг

Світ, в якому ми живемо, переважно побудований для правшів. Через це шульги стикаються з безліччю проблем, з якими не зіштовхуються правші. Ножиці, ручки, блискавки, клавіатури і мишки створені для правшів.

Більшість з нас не замислюється про прості побутові речі, а для шульг – це частина щоденного випробування. Добре, що зараз все більше з'являється товарів, які враховують ці відмінності і пристосовані спеціально для шульг.

Варто переучувати шульг чи потрібно дати їм спокій

Донедавна учнів часто змушували писати в школі правою рукою, можна сказати, насильно перенавчали користуватися "потрібною" рукою.

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Сьогодні ми знаємо, що немає нічого поганого в тому, щоб бути шульгою, і розуміємо, що примус дітей до зміни своєї руки може мати довгострокові негативні наслідки, зазначає психолог:

Тому дозвольте своїй дитині користуватися тією рукою, якою їй комфортно, підтримайте її, а також допоможіть адаптуватися дитині-шульзі, купивши спеціальні набори побутових речей для шульг. Не потрібно ламати, любіть і приймайте свою дитину.

Тест для експрес-оцінки домінуючої півкулі:

  1. Складіть долоні разом і переплетіть пальці. Палець якої руки виявився зверху? Якщо лівої руки, то запишіть на аркуші букву "П", якщо правої руки – букву "Л".
  2. Так-так, все вірно. Адже кожна півкуля мозку керує протилежною стороною тіла, тому, якщо домінує права рука, то це ліва півкуля, і навпаки.
  3. Уявіть, що у вас в руці пістолет і ви цілитеся в мішень. Яке око залишається при цьому відкритим? Якщо у вас залишилося відкритим ліве око, запишіть букву "П", а якщо праве – то "Л".
  4. Встаньте і схрестіть руки на грудях. Кисть який руки лежить зверху? Якщо кисть лівої руки – ставте "П", якщо правої – "Л".
  5. Уявіть, що ви на концерті. Поплескайте в долоні і зверніть увагу на те, яка рука при цьому виявилася у вас зверху. Якщо ліва долоня – ставте букву "П", якщо права – букву "Л".
  6. Присядьте, закинувши ногу на ногу. Яка нога опинилася зверху? Якщо права – поставте букву "Л", якщо ліва – букву "П".
  7. Уявіть, що ви дивитеся на когось, і підморгніть. Яким оком ви підморгнули? Якщо правим – "Л", лівим – "П".
  8. На аркуші паперу кожною рукою, не рахуючи, намалюйте в ряд кілька вертикальних штрихів. Потім порахуйте штрихи. Якою рукою ви намалювали більше штрихів? Якщо лівою рукою намалювали більше, пишіть букву "П", якщо правою – букву "Л".

А тепер можете порахувати кількість "Л" і "П". Яких букв більше, та півкуля і домінуватиме. Якщо "Л" – значить, провідна ліва півкуля, а "П" – права. Якщо порівну, значить, ви належите до тих рідкісних людей, яких називають амбідекстри і вони рівною мірою використовують ліву і праву півкулю.

Шульг вважають найталановитішими і найрозумнішими. Правда це чи міф – дивіться відео:

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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