Мозок гальмує наше сприйняття світу на 15 секунд – доведено вченими

Дослідники провели експеримент за участі кількох сотень добровольців і дійшли неймовірного висновку

Як наш мозок створює ілюзію стабільності / Фото: pixabay.com

Вчора ми розповідали, як стимулювати роботу мозку та розпочати мислити креативніше всього за 1 хвилину, а сьогодні поговоримо про нову заяву вчених. Мозок утримує нас на 15 секунд "у минулому", щоб допомогти нам побачити стабільний світ, говорить ScienceAlert.

Наші очі постійно "бомбардуються" величезною кількістю візуальної інформації — мільйони форм, кольорів та рухів навколо нас. Для мозку це складне завдання. З одного боку, візуальний світ постійно змінюється через зміни освітлення, погляду та інших факторів. З іншого боку, наше зорове введення постійно змінюється через моргання і той факт, що наші очі, голова і тіло часто перебувають у русі.

Реклама

Вчені з'ясували, як працює наш мозок, провівши експеримент за участю кількох сотень добровольців. Їм показали 30-секундне відео із зображенням людини, яка швидко старіє. Завданням піддослідних було зрозуміти, наскільки він став старшим.

Майже всі учасники експерименту помилилися в розрахунках, назвавши відповідний вік зображенню, показаному на 15 секунді. Це означає, що замість останньої зміни в режимі реального часу, люди сприймали більш ранні трансформації особи.

Реклама

Виходячи з цих даних, вчені дійшли висновку, що органи зору в даний час показують мозку хаотичну картинку. А щоб справді зрозуміти, як вона виглядає, можна зробити експеримент із телефоном: пройтися по приміщенню та знімати все, що трапляється на очі. Переглянувши ролик, ми побачимо тремтячий, галасливий, стрибаючий потік, що розпливається. Так ми б і сприймали світ, якби наш мозок оновлювався в режимі реального часу.

Реклама

Але, на щастя, мозок влаштований так, що постійно стабілізує картинку, створюючи так звану візуальну ілюзію. Замість окремих "живих" зорових фрагментів, він щомоментно показує нам усереднену картину, що ми бачили за останні 15 секунд. А всю отриману візуальну інформацію мозок поєднує в ціле враження, ґрунтуючись на схожості об'єктів.

Виходить, мозок працює подібно до машини часу: весь час відправляє нас на 15 секунд тому, створюючи ілюзію стабільності. Тільки завдяки цьому нам вдається справлятися з потоком візуальної інформації. А ціна такої здатності – неможливість помічати дрібні зміни об'єктів у часі, кажуть науковці.

Також читайте: Ілон Маск готується вживлювати чіпи в людей