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Мозок гальмує наше сприйняття світу на 15 секунд – доведено вченими

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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2 лютого, 11:49
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Дослідники провели експеримент за участі кількох сотень добровольців і дійшли неймовірного висновку
Як наш мозок створює ілюзію стабільності
Як наш мозок створює ілюзію стабільності / Фото: pixabay.com

Вчора ми розповідали, як стимулювати роботу мозку та розпочати мислити креативніше всього за 1 хвилину, а сьогодні поговоримо про нову заяву вчених. Мозок утримує нас на 15 секунд "у минулому", щоб допомогти нам побачити стабільний світ, говорить ScienceAlert.

Наші очі постійно "бомбардуються" величезною кількістю візуальної інформації — мільйони форм, кольорів та рухів навколо нас. Для мозку це складне завдання. З одного боку, візуальний світ постійно змінюється через зміни освітлення, погляду та інших факторів. З іншого боку, наше зорове введення постійно змінюється через моргання і той факт, що наші очі, голова і тіло часто перебувають у русі.

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Вчені з'ясували, як працює наш мозок, провівши експеримент за участю кількох сотень добровольців. Їм показали 30-секундне відео із зображенням людини, яка швидко старіє. Завданням піддослідних було зрозуміти, наскільки він став старшим.

Майже всі учасники експерименту помилилися в розрахунках, назвавши відповідний вік зображенню, показаному на 15 секунді. Це означає, що замість останньої зміни в режимі реального часу, люди сприймали більш ранні трансформації особи.

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Виходячи з цих даних, вчені дійшли висновку, що органи зору в даний час показують мозку хаотичну картинку. А щоб справді зрозуміти, як вона виглядає, можна зробити експеримент із телефоном: пройтися по приміщенню та знімати все, що трапляється на очі. Переглянувши ролик, ми побачимо тремтячий, галасливий, стрибаючий потік, що розпливається. Так ми б і сприймали світ, якби наш мозок оновлювався в режимі реального часу.

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Але, на щастя, мозок влаштований так, що постійно стабілізує картинку, створюючи так звану візуальну ілюзію. Замість окремих "живих" зорових фрагментів, він щомоментно показує нам усереднену картину, що ми бачили за останні 15 секунд. А всю отриману візуальну інформацію мозок поєднує в ціле враження, ґрунтуючись на схожості об'єктів.

Виходить, мозок працює подібно до машини часу: весь час відправляє нас на 15 секунд тому, створюючи ілюзію стабільності. Тільки завдяки цьому нам вдається справлятися з потоком візуальної інформації. А ціна такої здатності – неможливість помічати дрібні зміни об'єктів у часі, кажуть науковці.

Також читайте: Ілон Маск готується вживлювати чіпи в людей

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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