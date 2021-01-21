Магічна дата 21.01.2021: як правильно загадувати бажання, щоб привернути удачу

В такий день загадані бажання мають властивість збуватися

Сьогодні день, коли варто спробувати щастя і загадати бажання. Тому що сьогодні – дзеркальна дата 21.01.2021, яка зустрічається зовсім нечасто. Дізнайтеся, чим цікава така комбінація в числах, і що не можна робити в цей день.

Магічна дата Фото: Unsplash

21.01.2021: як загадати бажання

Існує нескладний ритуал, який допоможе вам матеріалізувати ваше бажання, а також залучити удачу і везіння. А магія цифр дня підсилить його дію.

Вам знадобиться аркуш паперу, ручка і свічка. Протягом сьогоднішнього дня постарайтеся сконцентруватися на своєму бажанні. Головне – правильно його сформулювати.

Потім потрібно коротко написати на аркуші паперу, що ви хочете. Важливо, щоб це було зрозуміло вам і Вищим силам.

До настання півночі потрібно зробити ритуал: запалити свічку, а від неї запалити свою записку. Коли папір почне горіти, треба промовити:

"Горить вогонь, починається магія. Матеріалізуються мої думки і бажання. Нехай мене почують і душа наповниться щастям. Як і на аркуші написано. Супроводжуй мене, удача, завжди. Нехай так і буде".

А попіл потім слід розвіяти за вітром.

Число дня 21.01.2021

Число сьогоднішнього дня – це 9. Дев'ятка символізує самостійність і стійкість, обіцянку доброї долі, а день підходить для зміцнення фінансової безпеки. Так що найбільш підходящими будуть бажання, спрямовані на матеріальну сферу – багатство, благополуччя, фінансову стабільність.

Що не можна робити в дзеркальну дату

У такі енергетично сильні дні, перш за все, важливо правильно формулювати свої цілі і бажання. Вкрай важливо згадувати і бажати тільки те, чого ви дійсно хочете.

Похапцем сказана або необдумана фраза може все зіпсувати. А побажання собі або комусь із оточуючих, сказане з емоцією, може навіть нашкодити.

Також пам'ятайте, що матеріальний добробут дев'ятки дуже нестабільний. До неї може бути застосоване формулювання "як прийшло, так і піде". Щоб цього не сталося, в цей день не варто тринькати гроші, а витрачати їх обдумано, на найважливіше. Тоді вони підуть вам на користь.

Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

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