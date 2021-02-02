Магічна дата 02.02.2021: що робити і як загадувати бажання

Як правильно загадувати бажання, щоб привернути удачу

Сьогодні настав не тільки День бабака, а ще і цікавий, з точки зору нумерології, магічний день, тому що на календарі дата – 02.02.2021. І хоча вона не зовсім дзеркальна, деякі чудові властивості все ж таки має. Дізнайтеся, чим цікава така комбінація в числах, і що не можна робити цього дня.

Магічна дата Фото: Depositphotos

Число дня 02.02.2021

Щоб дізнатися число дня, потрібно послідовно скласти всі цифри цієї дати.

Число сьогоднішнього дня – це 9. В нумерології дев'ятка символізує стабільність, стійкість, добру долю і самостійність.

День із числом 9 чудово підходить для контролювання своєї фінансової стабільності та зміцнення безпеки.

02.02.2021: які бажання потрібно загадувати цього дня

Найслушнішими бажаннями дня із дев'яткою будуть ті, які спрямовані на матеріальну сферу, – благополуччя, збагачення, отримання прибутку, зростання статків, фінансову стабільність.

Головне – це сконцентруватися на своєму бажанні, спробувати його візуалізувати і правильно сформулювати. Важливо, щоб воно було зрозуміло вам і Вищим силам. А магія цифр дня підсилить його дію.

Що не можна робити в дзеркальну дату

У такі енергетично сильні дні передусім важливо правильно формулювати свої цілі і бажання. Вкрай важливо згадувати і бажати тільки те, чого ви дійсно хочете.

Похапцем сказана або необдумана фраза може все зіпсувати. А побажання собі або комусь із навколишніх, сказане з емоцією, може навіть нашкодити.

Також пам'ятайте, що матеріальний добробут дев'ятки дуже нестабільний. До неї може бути застосована формулювання "як прийшло, так і піде". Щоб цього не сталося, цього дня не варто тринькати гроші, а витрачати їх обдумано, на найважливіше. Тоді вони підуть вам на користь.

Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

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