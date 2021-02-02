Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Магічна дата 02.02.2021: що робити і як загадувати бажання

Сьогодні, 12:59

Як правильно загадувати бажання, щоб привернути удачу

Сьогодні настав не тільки День бабака, а ще і цікавий, з точки зору нумерології, магічний день, тому що на календарі дата – 02.02.2021. І хоча вона не зовсім дзеркальна, деякі чудові властивості все ж таки має. Дізнайтеся, чим цікава така комбінація в числах, і що не можна робити цього дня.

Магічна дата
Магічна дата
Фото: Depositphotos

Число дня 02.02.2021

Щоб дізнатися число дня, потрібно послідовно скласти всі цифри цієї дати.

Число сьогоднішнього дня – це 9. В нумерології дев'ятка символізує стабільність, стійкість, добру долю і самостійність.

День із числом 9 чудово підходить для контролювання своєї фінансової стабільності та зміцнення безпеки.

Читайте також:
2 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

02.02.2021: які бажання потрібно загадувати цього дня

Найслушнішими бажаннями дня із дев'яткою будуть ті, які спрямовані на матеріальну сферу, – благополуччя, збагачення, отримання прибутку, зростання статків, фінансову стабільність.

Головне – це сконцентруватися на своєму бажанні, спробувати його візуалізувати і правильно сформулювати. Важливо, щоб воно було зрозуміло вам і Вищим силам. А магія цифр дня підсилить його дію.

Що не можна робити в дзеркальну дату

  • У такі енергетично сильні дні передусім важливо правильно формулювати свої цілі і бажання. Вкрай важливо згадувати і бажати тільки те, чого ви дійсно хочете.
  • Похапцем сказана або необдумана фраза може все зіпсувати. А побажання собі або комусь із навколишніх, сказане з емоцією, може навіть нашкодити.
  • Також пам'ятайте, що матеріальний добробут дев'ятки дуже нестабільний. До неї може бути застосована формулювання "як прийшло, так і піде". Щоб цього не сталося, цього дня не варто тринькати гроші, а витрачати їх обдумано, на найважливіше. Тоді вони підуть вам на користь.

Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 2 лютого Гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: всі знаки зодіаку Гороскоп на сьогодні, 2 лютого: Тельцям буде складно знайти спільну мову, а Близнюкам потрібно відключити соцмережі Прогноз астролога на лютий 2021 року в головних сферах життя (відео)
нумерологія багатство удача цифри число удачи
Реклама

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков

Популярні статті

Сьогодні, 12:42Смачно

Як варити каву в турці правильно: секрети приготування від експерта

Сьогодні, 12:35Зірково

Ще один рік без Кузьми Скрябіна: кращі кавери на пісні українського музиканта

Сьогодні, 12:21Events

Іменини Інни: привітання з днем ангела

Сьогодні, 04:30Фаново

День бабака-2021: як відзначають в Україні та світі

Вчора, 19:49Зірково

"Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду

Вчора, 12:04Зірково

Світлана Лобода натякнула на заручини: фото

Вчора, 11:24Смачно

Що приготувати на обід швидко і просто: ТОП-5 рецептів

Вчора, 05:14Психо

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого: Ракам потрібен графік справ, а Леви будуть задоволені собою

31 січняЗірково

Крістен Стюарт шокує схожістю з принцесою Діаною. Порівняйте самі

31 січняЗірково

Дан Балан повернувся на "Голос країни". Його помітили з Тіною Кароль (фото)

31 січняПсихо

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого: всі знаки зодіаку

31 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 31 січня: у Водолія буде занепад сил, а у Риб – день пустощів

30 січняЗірково

Танці Данилка і нові дивовижні герої: як пройшов другий ефір шоу "Маска"

30 січняЗірково

Дочка Юлії Началової залишилася без спадщини через ексбойфренда мами

30 січняЗірково

Принц Гаррі приїде до Лондона без Меган Маркл – ЗМІ

30 січняЗірково

Як живеться з тещею. Українські зірки поділилися власним досвідом

Новини партнерів

Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Вершково-фруктовий торт "Кучерявий пінчер": як приготувати
Вершково-фруктовий торт "Кучерявий пінчер": як приготувати
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти