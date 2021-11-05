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Місячний календар на тиждень 8-14 листопада 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 листопада, 11:17
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За місячним календарем найактивнішими, перспективними та багатообіцяючими днями тижня будуть понеділок і вихідні.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину листопада 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 8-14 листопада 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 8-14 листопада 2021 року

  • 8 листопада, понеділок – 5-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого і здобуття знань.

  • 9 листопада, вівторок – 6-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. День усамітнення і смирення, коли протипоказано скаржитися на життя й обставини.

  • 10 листопада, середа – 7-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки.

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  • 11 листопада, четвер – 8-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть о 14:47. День каяття у своїх гріхах, прощення образ і чужих недоліків.

  • 12 листопада, п'ятниця – 9-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більш ніж в інші дні.

  • 13 листопада, субота – 10-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

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  • 14 листопада, неділя – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на ноябрь 2021 року .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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