Місячний календар на тиждень 7-13 лютого 2022 року

Детальний місячний календар на середину лютого 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.
Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються найвдалішими для важливих справ, дізнайтеся з місячного календаря на період 7-13 лютого 2022 року.
Місячний календар по днях на тиждень 7-13 лютого 2022 року
- 7 лютого, понеділок – 8-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – молодик. День покаяння у своїх гріхах, прощення образ та чужих недоліків.
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- 8 лютого, вівторок – 9-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть о 15:51. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.
- 9 лютого, середа – 10-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.
- 10 лютого, четвер – 11-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.
- 11 лютого, п'ятниця – 12-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя та співчуття, які повернуться до вас сторицею.
- 12 лютого, субота – 13-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.
- 13 лютого, неділя – 14-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.
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