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Місячний календар на тиждень 7-13 лютого 2022 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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4 лютого, 10:20
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Згідно з місячним календарем, у середині лютого найскладнішим та провокаційним днем буде вівторок.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину лютого 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються найвдалішими для важливих справ, дізнайтеся з місячного календаря на період 7-13 лютого 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 7-13 лютого 2022 року

  • 7 лютого, понеділок – 8-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – молодик. День покаяння у своїх гріхах, прощення образ та чужих недоліків.

  • 8 лютого, вівторок – 9-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть о 15:51. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.

  • 9 лютого, середа – 10-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

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  • 10 лютого, четвер – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.

  • 11 лютого, п'ятниця – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя та співчуття, які повернуться до вас сторицею.

  • 12 лютого, субота – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

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  • 13 лютого, неділя – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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