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Місячний календар на тиждень 6-12 грудня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 грудня, 11:15
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Згідно з місячним календарем, найскладнішими, провокаційними та небезпечними днями наступного тижня будуть вівторок, п'ятниця та неділя.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на початок грудня 2021 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 6-12 грудня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 6-12 грудня 2021 року

  • 6 грудня, понеділок – 3-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вдасться реалізувати без проблем.

  • 7 грудня, вівторок – 4-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

  • 8 грудня середа – 5-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого та здобуття знань.

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  • 9 грудня четвер – 6-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – молодик. День усамітнення та смирення, коли протипоказано скаржитися на життя й обставини.

  • 10 грудня, п'ятниця – 7-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки.

  • 11 грудня, субота – 8-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть о 3:36. День каяття у своїх гріхах, прощення образ та чужих недоліків.

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  • 12 грудня, неділя – 9-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у грудні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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