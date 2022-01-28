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Місячний календар на тиждень 31 січня – 6 лютого 2022 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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28 січня, 10:15
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Рідкісний момент: лютий-2022 почнеться з першого дня і за сонячним, і за місячним календарем, але далі піде різнобій.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Такий збіг відбувається нечасто, коли новий місяць починається з молодика . Саме цим відрізняється лютий 2022 року. Отже найкращий час загадувати бажання.

Детальний місячний календар на початок лютого 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

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Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються найвдалішими для важливих справ, дізнайтеся з місячного календаря на період 31 січня – 6 лютого 2022 року.

Місячний календар по днях на тиждень 31 січня – 6 лютого 2022 року

  • 31 січня, понеділок – 29-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, й активізуються темні сили.

  • 1 лютого, вівторок – 2-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – молодик о 7:47. День сприятливий для вичікування та накопичення сил на нові звершення.

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  • 2 лютого, середа – 3-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вдасться реалізувати без проблем.

  • 3 лютого, четвер – 4-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про що незабаром пошкодуєте.

  • 4 лютого, п'ятниця – 5-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого та здобуття знань.

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  • 5 лютого, субота – 6-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – молодик. День усамітнення та смирення, коли протипоказано скаржитися на життя й обставини.

  • 6 лютого, неділя – 7-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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