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Місячне затемнення та Бобровий Місяць 19 листопада: що можна і не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 листопада, 15:45
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Остання осіння повня відкриє коридор зимових затемнень 2021 року.
Бобровий Місяць 19 листопада
Бобровий Місяць 19 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра вранці, 19 листопада, о 10 годині 58 хвилин , настане остання осіння повня. Примітно, що вона збігатиметься з іншим цікавим астрономічним явищем – частковим затемненням Місяця. Як правильно поводитися в цей період, що можна, а що у жодному разі не можна робити, читайте в нашій статті.

Особливості листопадової повні та місячного затемнення

Традиційно листопадова повня носить назву Сніжний або Бобровий Місяць. Вона пов'язана з історією індіанців і пояснюється тим, що в цей період проводилося полювання за бобрами, які, накопичивши запаси на зиму, ховалися у норах. Також є й інші назви: Морозний Місяць, Темний Місяць, Туманний Місяць, Божевільний Місяць, Місяць Скорботи .

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Отже, другий коридор затемнень 2021 року починається з місячного затемнення 19 листопада, яке пройде під знаком зодіаку Телець , цикл Сароса 126 (46-те затемнення з 72-х). Примітно, що це найтриваліше часткове місячне затемнення за останнє сторіччя – воно триватиме майже 3,5 години.

Затемнення Місяця у листопаді можна спостерігати у Північній та Південній Америці, Австралії та Південно-Східній Азії. А от українці, на жаль, не побачать цього явища .

Телець безпосередньо вплине на матеріальну сферу життя : власність, речі, гроші. Цей знак зодіаку діє на людей заспокійливо та умиротворено. З'являється відчуття твердого ґрунту під ногами, впевненості у своїх силах. У період дії Тельця люди стають мирними, повільними, дещо впертими та флегматичними.

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Пам'ятайте, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення , а також схильні до містики, а тому можуть робити помилки.

Як поводитися під час повні 19 листопада

  • У повню під знаком Тельця люди стають спокійнішими, але при цьому загальмованими і неквапливими – тож поспішати нікуди.
  • На багатьох знаків зодіаку в дні Тельця чекає період з'ясування фінансових питань .
  • У цей період бажано розплатитися за старими боргами та почекати з новими.
  • У дні Тельця сприятливо займатися звичайною рутиною , домашніми справами і вирішувати суто життєві проблеми.
  • Також добре присвятити час повні турботам про себе та роздумам про життя.

Що не можна робити під час повні 19 листопада

  • У дні Тельця бажано не виконувати жодних важливих справ , а відкласти їх на потім.
  • Через впертість і уповільнення реакції в роботі можна припуститися явних промахів та помилок , які згодом буде важко виправити.
  • Не варто брати гроші в борг.
  • Також не потрібно починати нові та серйозні справи – вони не дадуть очікуваного результату.

Дивіться відео пр о лунатизм :

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Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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