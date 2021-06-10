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Леся Нікітюк похвалилася нереально довгими ногами в купальнику за 500 грн

Сьогодні, 08:48

Телеведуча позувала в чорному жатом купальнику бренду H&M. У неї була благородна мета – підтримати тих, хто зіткнувся з буллінгом через свою зовнішність

Леся Никитюк в купальнику за 500 гривень
Леся Никитюк в купальнику за 500 гривень
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників свіжими знімками в купальнику, який підкреслює нереальну довжину її ніг. Відповідні фото вона виклала в Instagram.

Свої знімки Леся виклала не заради хвастощів, а щоб підтримати всіх тих, хто страждав від осуду суспільства.

(@Lesia_nikituk)

"Жирна, худа, швабра, недоук, гном .... Вчора на моє опитуванням в сторіс 86% дівчат мали на собі осуд суспільства. Я теж постійно читаю і чую таке в свою сторону", – пише Леся.

Телеведуча позувала в чорному жатом купальнику бренду H&M вартістю майже 500 гривень. За її словами, це не просто купальник, "а заклик рівності, підтримка різноманітності і любові до свого тіла".

Купальник бренду H & M вартістю майже 500 гривень
Купальник бренду H & M вартістю майже 500 гривень
Фото: скриншот

Свій образ Никитюк доповнила білою сорочкою вільного крою, чорними капцями на масивній підошві і ланцюжками.

У коментарях Лесі писали не тільки компліменти стосовно її довгих ніг і красивої фігури, але і те, як їх ображають, називаючи шпалами, жирними, рудими.

Як Леся Нікітюк ставиться до чаклунства і який у неї є амулет – дивіться відео:

Нещодавно Лесю Никитюк в купальнику сплутали з Олею Поляковою.

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Джерело: Сьогодні
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