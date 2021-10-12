LEGO більше не ділитимуть іграшки на категорії для "хлопчиків" і "дівчаток"

LEGO працюють над викоріненнямгендерних стереотипів в своїх іграшках, яке через пандемію збільшилося. Компанія провела глобальне дослідження, присвячене гендеру в творчих іграх. Його результати вразили. Дані показали, що діяльність і майбутні цілі хлопчиків та дівчаток як і раніше обмежуються упередженнями.
В опитуванні взяли участь 7000 батьків та дітей у віці від 6 до 14 років по всьому світу. Більшість дітей розповіли, що відчувають себе впевненіше, користуючись іграшками в широкому спектрі видів діяльності, в тому числі тих, які історично носили гендерний характер.
Що цікаво, дівчатка висловили це сильніше, ніж хлопчики. Наприклад, 82% дівчаток погодилися з тим, що вони можуть грати в футбол, а хлопчики можуть займатися балетом, в порівнянні з 71% хлопчиків.
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42% дівчаток вказали, що переживають через глузування під час ігор іграшками, які асоціюються з хлопчиками.
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Дослідники відзначають, що дівчатка готові розглядати більш широке коло професій.
Таким чином в LEGO прийняли рішення більше не розділяти іграшки на категорії для "хлопчиків" і "дівчаток". Аналітики підкреслили, що викорінення гендерних норм в ранньому дитинстві вплине на майбутнє покоління та їх кар'єрні цілі.
Також з дослідження стало зрозуміло, що батьки в 6 разів частіше вважають вчених і спортсменів чоловічим родом діяльності, і більш ніж в 3 рази частіше заохочують дівчаток до приготування та випічки.