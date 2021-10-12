LEGO більше не ділитимуть іграшки на категорії для "хлопчиків" і "дівчаток"

Компанія провела дослідження, в якому з'ясувала, як іграшки, стереотипне мислення і батьківське виховання впливають на майбутнє дівчаток. Розповідаємо подробиці

LEGO підтримали ініціативу до Міжнародного дня дівчаток запуском кампанії "Дівчаткам дорогу" / Фото: пресслужба

LEGO працюють над викоріненнямгендерних стереотипів в своїх іграшках, яке через пандемію збільшилося. Компанія провела глобальне дослідження, присвячене гендеру в творчих іграх. Його результати вразили. Дані показали, що діяльність і майбутні цілі хлопчиків та дівчаток як і раніше обмежуються упередженнями.

В опитуванні взяли участь 7000 батьків та дітей у віці від 6 до 14 років по всьому світу. Більшість дітей розповіли, що відчувають себе впевненіше, користуючись іграшками в широкому спектрі видів діяльності, в тому числі тих, які історично носили гендерний характер.

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Що цікаво, дівчатка висловили це сильніше, ніж хлопчики. Наприклад, 82% дівчаток погодилися з тим, що вони можуть грати в футбол, а хлопчики можуть займатися балетом, в порівнянні з 71% хлопчиків.

42% дівчаток вказали, що переживають через глузування під час ігор іграшками, які асоціюються з хлопчиками.

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Дослідники відзначають, що дівчатка готові розглядати більш широке коло професій.

Таким чином в LEGO прийняли рішення більше не розділяти іграшки на категорії для "хлопчиків" і "дівчаток". Аналітики підкреслили, що викорінення гендерних норм в ранньому дитинстві вплине на майбутнє покоління та їх кар'єрні цілі.

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Також з дослідження стало зрозуміло, що батьки в 6 разів частіше вважають вчених і спортсменів чоловічим родом діяльності, і більш ніж в 3 рази частіше заохочують дівчаток до приготування та випічки.